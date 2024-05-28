Юпитер в Близнецах серьезно повлияет на четыре знака: кто почувствует перемены

Юпитер – планета развития, расширения и экспансии. Астрологи называют транзит Юпитера в Близнецах одним из наиболее решающих моментов, что особенно важно для общего понимания долгосрочных планов, ведь транзит продлится до 9 июня 2025 года.

Кроме удачи, Юпитер символизирует философию, развитие и богатство. Согласно прогнозу, когда эта планета встречается с бешеной и быстрой энергией Близнецов, начинается настоящий шквал эмоций и событий. Чего бы ни коснулся Юпитер, он хочет сделать больше. Интерес Близнецов ко всему и сразу может создать много перспективных возможностей для улучшения финансового состояния.

Близнецы

Здесь все очевидно – Юпитер переходит в ваш знак, влияя на вашу идентичность и способствуя глубинным трансформациям. В течение следующего года вы почувствуете приток уверенности в себе и поощрения быть собой, вы будете высказывать свое мнение и погружаться в интересующие вас темы. Речь идет не только о рабочих проектах, но и о творчестве.

Это самое лучшее время, чтобы громко заявить о себе и достичь всего, о чем вы так долго мечтали. Однако придется идентифицировать свою философию, отстаивать свои ценности и интеллектуальные интересы. Возможно, пора взять курс на путешествия, творчество или саморазвитие.

Дева

Юпитер в Близнецах будет путешествовать по вашему дому карьеры. Транзит даст вам безграничные возможности для общения, переговоров, успешных сотрудничеств и прибыльных вложений.

Поскольку Юпитер является планетой экспансии и исследований, существует несколько способов, как это может сыграть на вашей карьере. Во-первых, работа может привести вас за границу или в другую часть страны. Вы можете получить возможность путешествовать или по крайней мере сотрудничать с людьми в других местах. С другой стороны, этот транзит может подтолкнуть вас к рассмотрению различных карьерных путей, о которых вы, возможно, забыли или никогда не думали.

Стрелец

Юпитер – ваша правящая планета, поэтому, конечно, вас ждут кардинальные изменения. Придется выйти из зоны комфорта, чтобы познакомиться с новыми людьми и попробовать что-нибудь новое.

Вот еще одна замечательная вещь: Юпитер будет путешествовать через ваш дом любви, брака и партнерства. Для одиноких представителей знака это самое удачное время, чтобы встретить любовь всей жизни. Близнецы управляют общением и технологиями, поэтому астрологи советуют обратить внимание на онлайн-знакомства.

Рыбы

Придется принимать важные решения и определять личные границы в отношениях с семьей и партнером. Юпитер в Близнецах хочет больше общения, больше связей, больше идей. Однако все это "больше" вызывает у вас некоторое беспокойство. Установление личных границ – это, в основном, о конфликтах и недоразумениях, но астрологи говорят, что этого этапа вам не избежать.

Вполне возможно, что проблемы будут касаться больше братьев и сестер, чем родителей или партнера.

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