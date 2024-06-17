За 30 лет до Чернобыля в СССР произошла ядерная авария: почему данные о ней скрывали

Авария на Чернобыльской АЭС осталась в истории крупнейшей и самой известной ядерной катастрофой эпохи СССР. Но она была не единственной – в 29 сентября 1957 года на химкомбинате "Маяк", расположенном в закрытом российском городе "Челябинск-40" (сейчас Озерск) произошел взрыв, который привел к утечке радиации.

Катастрофа получила название Кыштымской – по ближайшему открытому населенному пункту Кыштым. OBOZ.UA рассказывает о ее истории и последствиях. Информацию о взрыве советские власти скрывали вплоть до 1989 года.

Город, где произошла авария, находится на Урале. А завод с нейтральным названием "Маяк" в действительности производил ядерные бомбы. В результате инцидента с ядерными отходами в атмосферу попало 20 миллионов кюри радиации, а почти 300 тысяч человек испытали облучение. Загрязненная территория составила по разным оценкам 15-20 тысяч квадратных километров и получила название Восточно-Уральский радиоактивный след. По Международной шкале ядерных событий инцидент был отнесен к шестой категории. Самый высокий, седьмой уровень, получили только катастрофы в Чернобыле и Фукусиме.

Реактор, производивший оружейный плутоний, работал здесь с июня 1948 года. А уже в августе 1949 года он был использован для испытаний ядерной бомбы на полигоне в Семипалатинске. Советская власть действовала быстро и без особой оглядки на безопасность.

При этом отходы завода "Маяк" первое время сбрасывали в местную реку Течу. Поэтому жители 39 сел, расположенных ниже по течению, начали часто болеть раком, рожать детей с пороками развития, раньше умирать. Узнав об этом, власти приняли решение начать складывать отходы производства в бетонные контейнеры, прозванные "банками", на хранение. Их вкапывали в землю, накрывали крышкой из бетона толщиной около метра и весом 160 тонн и на два метра засыпали грунтом.

В марте 1957 года рабочие заметили, что одна из этих "банок", внутри которой находились высокоактивные отходы, начала нагреваться и дымить. Ее объем составлял около 80 кубических метров. В сентябре емкость взорвалась, разрушив все защитные конструкции.

В зоне радиационного загрязнения, возникшей в результате Кыштымской аварии, оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный городок, пожарная часть, колония заключенных и территория площадью 23 000 км квадратных с населением 270 000 человек. Были поражены 217 населенных пунктов трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. В результате решено было полностью отселить 23 села, которые пострадали больше всего. К ликвидации последствий взрыва были привлечены сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Практически все они были облучены.

Тем не менее завод, территория которого осталась почти не пораженной, продолжил работать. Предприятие продолжало выпускать плутоний и его изотопы. Также здесь перерабатывалось ядерное топливо. "Маяк" до сих пор работает и по-прежнему загрязняет окружающую среду.

По свидетельствам экологов и активистов, аварии здесь происходят и в наши дни. Однако их продолжают тщательно скрывать от общественности. Известно, что в 2017 году на заводе произошел выброс рутения, след от которого дошел до Франции. Однако Росатом и руководство завода "Маяк" отрицают свою причастность к этому событию.

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