За ночь духовка будет как новая: действенный способ чистки

Очистка жирной духовки может показаться непростой задачей. С течением времени жир, грязь и остатки пищи накапливаются на поверхностях и пригорают под влиянием высоких температур.

Отсутствие регулярной чистки может препятствовать равномерному приготовлению пищи. Эксперты рассказали, какой простой лайфхак очистит даже самые сложные загрязнения.

Эффективный способ очистить духовку

В сети набирает популярность интересный способ очистки духовки с помощью нескольких ингредиентов.

Вам понадобится:

пищевая сода;

средство для мытья посуды;

вода.

Пошаговая инструкция

В небольшую емкость насыпьте ½ стакана пищевой соды.

Добавьте 1 чайную ложку средства для мытья посуды.

Немного разбавьте смесь водой, чтобы получилась пастообразная консистенция, которую будет легко наносить.

Эта смесь поможет очистить все поверхности духовки – от стенок и сковород до дверцы.

Основной нюанс состоит в том, что ингредиентам нужно много времени, чтобы подействовать. Поэтому лучше оставить средство на ночь и уже утром продолжить процесс уборки.

После удаления остатков соды можно дополнительно продезинфицировать духовку раствором из воды и белого уксуса.

Кстати, эксперты по уборке также советуют попробовать "паровую очистку". В противень следует налить воду (примерно 0,5 л), добавить моющее средство и оставить в духовке на 30 минут. Подробнее об этом способе – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко очистить кухню от жирного налета.

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