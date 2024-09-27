Забытый предмет макияжа снова становится хитом: как использовать

Тренды, как и мода в целом, являются циклическими. Поэтому неудивительно, что многие средства для макияжа, которые были популярны в прошлом, возвращаются.

То, что когда-то считалось атрибутом подростковой косметички, снова покорило сердца и косметические рутины модниц. Об этом рассказал Marie Claire.

Давно забытый тренд переживает свое возрождение благодаря ностальгии, охватившей не только модную, но и косметическую индустрию. Речь идет о блесках для губ с шимером.

После лет увлечения ультраматовыми покрытиями, многие с удовольствием возвращаются к сияющему, глянцевому или мерцающему макияжу. Однако следует заметить, что возрождение блеска с шимером выглядит более взросло и изящно, оставляя позади детские ассоциации с яркими, липкими формулами.

Сейчас блески для губ имеют легкие, приятные текстуры, которые придают объем и мерцание, создавая более элегантный и современный образ.

Варианты использования блеска для губ с шимером

На голые губы

Прозрачные глянцевые или слегка розовые мерцающие блески можно наносить прямо на увлажненные губы. Это придаст им свежесть и объем, а также будет иметь изящный и натуральный вид.

В сочетании с чудесной помадой

То, что тренды меняются не означает, что стоит избавиться от всей своей старой косметики, ведь старые и новые средства можно удачно соединить.

Один из самых популярных способов использования блеска с шимером – нанести его поверх помады. Это придаст губам не только мягкое сияние, но и насыщенный цвет, не перегружая образ.

Добавьте сияние

Чтобы получить гармоничный и целостный образ, можно соединить блеск с шимером с мерцающим хайлайтером или сияющими тенями. Это подчеркнет черты лица и придаст макияжу свежести.

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