Забытый предмет макияжа снова становится хитом: как использовать
Тренды, как и мода в целом, являются циклическими. Поэтому неудивительно, что многие средства для макияжа, которые были популярны в прошлом, возвращаются.
То, что когда-то считалось атрибутом подростковой косметички, снова покорило сердца и косметические рутины модниц. Об этом рассказал Marie Claire.
Давно забытый тренд переживает свое возрождение благодаря ностальгии, охватившей не только модную, но и косметическую индустрию. Речь идет о блесках для губ с шимером.
После лет увлечения ультраматовыми покрытиями, многие с удовольствием возвращаются к сияющему, глянцевому или мерцающему макияжу. Однако следует заметить, что возрождение блеска с шимером выглядит более взросло и изящно, оставляя позади детские ассоциации с яркими, липкими формулами.
Сейчас блески для губ имеют легкие, приятные текстуры, которые придают объем и мерцание, создавая более элегантный и современный образ.
Варианты использования блеска для губ с шимером
На голые губы
Прозрачные глянцевые или слегка розовые мерцающие блески можно наносить прямо на увлажненные губы. Это придаст им свежесть и объем, а также будет иметь изящный и натуральный вид.
В сочетании с чудесной помадой
То, что тренды меняются не означает, что стоит избавиться от всей своей старой косметики, ведь старые и новые средства можно удачно соединить.
Один из самых популярных способов использования блеска с шимером – нанести его поверх помады. Это придаст губам не только мягкое сияние, но и насыщенный цвет, не перегружая образ.
Добавьте сияние
Чтобы получить гармоничный и целостный образ, можно соединить блеск с шимером с мерцающим хайлайтером или сияющими тенями. Это подчеркнет черты лица и придаст макияжу свежести.
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