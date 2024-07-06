Забывают вытирать почти все: какие места в квартире больше всего накапливают пыль

Чистота в доме – это залог не только хорошего настроения, но и здоровья всей семьи. Поэтому большинство людей пытаются регулярно проводить влажную уборку, протирая пыль с пола, мебели и техники.

Однако даже самые внимательные хозяева и хозяйки могут пропустить места, где со временем скапливается много грязи. Поэтому Better Homes & Gardens подготовил подборку мест, где вы, вероятно, вытираете пыль очень редко.

Пыль в большинстве своем состоит из клеток кожи человека, но она также может содержать пылевых клещей и их помет, бактерии, плесень, шерсть домашних животных и даже вирусы. Это все может, по меньшей мере, вызвать аллергическую реакцию, поэтому нужно регулярно и тщательно проводить влажную уборку.

Потолки

Текстурированная поверхность большинства потолков легко накапливает пыль и паутину, но большинство людей не уделяют этому особого внимания. В результате качество воздуха в помещении ухудшается.

Для того чтобы убрать потолок, можно использовать беспроводной пылесос.

Матрасы и постельное белье

Поскольку пылевые клещи питаются отмершими клетками кожи и процветают в темных, влажных и теплых местах, кровати являются одной из лучших сред для их размножения. Поэтому следует регулярно чистить матрасы пылесосом с обеих сторон и стирать постельное белье.

Светильники

Пыль может скапливаться в абажурах и осветительных приборах. Перед очисткой выключите светильники и подождите, пока они полностью остынут. Затем вытрите пыль из стеклянных плафонов и лампочек сухой тканью из микрофибры. Тканевые абажуры можно постирать.

Стены

Особенно во влажных помещениях, таких как ванная комната, пыль может способствовать развитию плесени. Поэтому абсолютно каждую поверхность, даже стены, следует регулярно протирать влажной тканью. Для труднодоступных мест используйте швабру с длинной ручкой.

Плинтусы

Поскольку плинтусы расположены у пола и их часто скрывает за собой мебель, их очень редко протирают. Но это необходимо делать, чтобы ваш дом по-настоящему сиял чистотой.

Полки

Полки, на которых лежит много вещей, книг и тому подобное, некоторые люди редко протирают, ведь уборка и повторное складывание всех безделушек занимает много времени. Однако если не избавляться от пыли долго, то можно встретиться с проблемой пылевых клещей.

Лежанки для домашних животных

Так же, как и наши матрасы, кровати для домашних животных являются основным местом для размножения пылевых клещей. Поэтому следует регулярно стирать части, которые можно стирать, в горячей воде и собирать шерсть с помощью пылесоса.

Комнатные растения

Комнатные растения собирают пыль на своих листьях. Это может влиять на их способность к фотосинтезу. Поэтому, чтобы сохранить ваши растения здоровыми, регулярно протирайте их влажной тряпкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как эффективно отчистить ржавую духовку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.