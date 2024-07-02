Зачем проводницы в СССР подсыпали в чай соду: причина удивит

Наверное, каждый человек, хоть раз путешествовавший поездом, видел, что там можно приобрести чай. Сегодня эта услуга пользуется небольшим спросом, но во времена СССР она была почти традицией.

В союзе также отличалась рецептура напитка, ведь проводницы регулярно добавляли туда пищевую соду. О том, зачем они это делали, рассказывает OBOZ.UA.

Сначала может показаться, что чай с содой – это очень странно, но на самом деле такой метод приготовления имел вполне рациональную и практическую основу.

Ни для кого не секрет, что в Советском союзе царил тотальный дефицит. В ограниченном количестве была не только одежда, бытовая техника, мебель и т.д., но даже пищевые продукты. Не исключением была и чайная заварка.

На каждый поезд работникам железной дороги выдавали фиксированное количество чая, которого категорически не хватало. Поэтому, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, проводницам приходилось прибегать к уловкам.

Зачем добавляли соду в чай

Если добавить в чай небольшое количество пищевой соды, его цвет и вкус станут более насыщенными. При этом привкус белого порошка было почувствовать невозможно, ведь за годы рецептура уже была отточена.

В результате пассажиры были удовлетворены, а проводницы не переживали, что заварки не хватит на всех.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что действительно пили в СССР на завтрак вместо кофе, ведь качественные напитки были доступны только для элиты.

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