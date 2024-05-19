Зачем румяна наносят на подбородок: неожиданный лайфхак

С помощью макияжа можно подчеркнуть естественную красоту и скрыть некоторые недостатки. Профессиональные визажисты часто прибегают к секретным трюкам, например, наносят румяна на подбородок.

Это может сбалансировать лицо и визуально придать коже гармоническое сияние. Визажистка Меллори Оссес объяснила, в чем преимущества такого макияжа.

Этот способ нанесения макияжа идеально подойдет для обладательниц удлиненной формы лица.

Возьмите пушистую круглую кисточку и нанесите немного румян на подбородок. Можно предварительно использовать любимый тональный крем или праймер. Добавьте румян на нос, чтобы сбалансировать эффект. Зрительно румяна будут укорачивать подбородок и создавать более гармоничное пропорциональное лицо.

В качестве альтернативы румянам можно использовать матовый бронзер или контур.

Этот лайфхак подойдет для тех, кто имеет удлиненную или овальную форму лица, а также выступающий подбородок.

Румяна смягчают и заполняют пустое пространство, которое привлекает излишнее внимание к особенностям подбородка.

Кстати, чтобы создать привлекательный и сияющий макияж, некоторые визажисты советуют использовать вместо румян обычную помаду: так, мол, и экономия больше, и насыщенность цвета лучше. Однако следует избегать использования помады в качестве румян, поскольку этот лайфхак плохо влияет на состояние кожи.

Дерматологи предупреждают, что использование средств для губ на других частях лица может привести к различным побочным эффектам, включающим, в частности, раздражение, сыпь, аллергические реакции. Какие еще могут быть последствия – читайте в материале.

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