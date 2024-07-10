Зачем в СССР клали колготки в морозилку: интересное объяснение

Это сейчас нам кажется, что колготки не одежда, а расходный материал в гардеробе. В СССР они были ужасным дефицитом. А от дефицита советские люди вынуждены были придумывать лайфхаки по использованию привычных вещей, которые сейчас кажутся дикостью.

Так, если женщине удавалось раздобыть нейлоновые или капроновые колготки, она пыталась хранить их в морозильной камере. OBOZ.UA рассказывает, почему появилась эта очень странная привычка.

На самом деле, объясняется этот лайфхак просто – женщины хотели продлить срок службы дефицитного предмета одежды. Этот совет даже публиковали в женских журналах того времени. Объяснялось это тем, что якобы от морозного воздуха синтетические волокна становятся прочнее и колготки дольше не будут рваться.

Особенно печальным выглядит то, что популярность этот лайфхак приобрел в 1980-е гг. Именно тогда и колготки, и холодильники стали относительно доступными для людей. Раньше и то, и другое считалось настоящей роскошью. Цены на эти товары были соответствующими и доступны они были единицам.

Кстати, лайфхак имел и усовершенствованную версию. Считалось, что предварительно намоченные перед замораживанием колготки будут лучше защищены от дыр и затяжек.

Впрочем, дальнейшие испытания показали, что этот лайфхак, на который так полагались советские женщины, не имел никакого смысла. Замораживание не защищало колготки, а только давало их обладательницам обманчивое чувство безопасности.

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