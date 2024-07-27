Зачем в СССР собирали пачки от сигарет Marlboro: причина вас развеселит

Коллекционирование – интересное хобби. Многие дети эпохи СССР очень увлекались созданием определенных коллекций, что было настоящим вызовом в условиях дефицита. Кроме марок или монет, коллекционировали даже пачки от сигарет.

Особенно популярным было такое своеобразное хобби среди молодежи. Зачем же в СССР собирали пачки от сигарет Marlboro – читайте в материале OBOZ.UA.

Дело в том, что все заграничное считалось очень ценным. А в 80-е годы после проведения Олимпиады на советский рынок вышли новинки: зарубежные марки сигарет: "Мальборо", "Кент", "Кэмел" и "Бонд" в мягких упаковках. Стоили они по рублю, а после удорожания – по полтора рубля.

Конечно, такие сигареты считались роскошью – и не только потому, что цена кусалась. Их просто невозможно было купить в обычных магазинах. Требовалось иметь связи среди перекупщиков на черном рынке.

Самой модной маркой считались "Мальборо" от американской табачной компании Philip Morris. В 70-80-е годы на эти сигареты был настоящий бум.

В 1981 году представители Philip Morris договорились с советскими коллегами, чтобы фабрики в Молдове начали выпускать знаменитые "Мальборо". Табак при этом использовали в основном молдавский.

Но не табак ценили советские коллекционеры, а исключительно упаковки. Фирменный знак "Мальборо" мог произвести большое впечатление на окружающих. Существовал даже популярный трюк: в упаковку из-под "Мальборо" клали обычные папиросы, чтобы по случаю достать пачку и похвастаться дефицитным продуктом.

Те реалии нашли отражение и в советском кинематографе: в фильме "Спортлото-82" один из героев, Сан Саныч, достает из пачки "Мальборо" советскую "Приму". "Мальборо" использовали и как благодарность за блат, свидетельство о чем также можно найти в кинолентах того времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 "изобретениях" ученых СССР, которые нагло скопировали в Западу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.