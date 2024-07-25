Задача не из простых: найдите душевую лейку на рисунке-головоломке

Что поможет вам развить одновременно и креативное мышление, и навыки решения задач, и логику, и внимательность, а иногда даже математические или лингвистические способности? Конечно, речь идет о головоломках.

И OBOZ.UA публикует задачу, которая поможет вам потренировать внимательность и умение ориентироваться среди множества деталей. Для этого вам нужно будет на картинке с предметами домашнего обихода найти воронку для душа. Поскольку задача действительно непростая, на поиск ответа дается 23 секунды.

Вы видите перед собой черно-белое изображение с предметами, которые можно встретить в ванной комнате. Это и разнообразная сантехника, и пушистые халаты, и туалетная бумага, и полотенца, и фены для волос. Душевая воронка (а точнее стойка) среди всего этого разнообразия только одна.

Обратите внимание, что задача усложняется тем, что на картинке есть душевые стойки, подсоединенные к ванной. Их учитывать не надо. Предмет вашего поиска – отдельная стойка.

Поставьте таймер на 23 секунды и попробуйте не отвлекаться при поиске. А множество деталей на изображении будут заставлять ваш взгляд блуждать и не дадут сосредоточиться. Если все же эта особенность изображения вас одолеет и вы не успеете в отведенное время найти правильный ответ, тогда просто продолжайте поиски, пока не добьетесь успеха.

Впрочем, может случиться так, что задача окажется слишком сложной или вам понадобится проверить свой ответ. В таком случае воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней правильный ответ обведен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал схожую черно-белую головоломку, где нужно было найти ложку.

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