В течение августа нас ждет множество знаковых астрономических и астрологических событий, в частности, два затмения, коридор между ними и срединная точка, а также День Перуна. Многие из них можно использовать для загадывания желаний и проведения обрядов. При этом интересно, что именно в этом месяце сложатся астрологические условия для свержения режима в стране-агрессоре России – в Кремль могут прилететь "черные лебеди".

Главные истории дня

Итак, перед вами краткое описание всех этих событий.

День Молний и Громов, или Серединная точка между летним солнцестоянием и осенним равноденствием

День Молний и Громов отмечается 1 и 2 августа. Первые дни августа являются уникальными для гаданий, загадывания желаний, а также обрядов на укрепление здоровья. 1–2 августа в большинстве культур мира отмечается праздник, связанный с молниями и громом. Например, в Индии он связан с богом Индрой, в славянской традиции — с богом Перуном. В христианской традиции почитается пророк Илья и т. д.

День Молний и Громов находит своё отражение и в природе. Можно заметить, что именно 1–2 августа на территории Европы и Азии наблюдаются самые сильные летние грозы. Во многих странах в этот период запрещено купаться, чтобы не пострадать от молнии.

В эти дни принято благодарить Высшие Силы за первый урожай – урожай зерновых. В День Молний и Громов практикуются самые разнообразные обряды. Например, если в это время в местности, где вы живете, гроза, то можно гадать по грозе. Для этого необходимо мысленно обратиться к богу молний и грома, чётко сформулировать вопрос и наблюдать за облаками, освещаемыми молнией. Их очертания и формы фактически являются ответом на вопрос.

Также считается, что вода, собранная сразу же после грозы, насыщена силой молний и способна исцелять. Этой водой можно смазывать ноги, чтобы исцелиться или предотвратить заболевания. За исцелением в эти дни обращаются и к небесному огню. Для этого практикуют специальную медитацию. В уравновешенном состоянии сознания следует представить, как столб чистого огня спускается с неба и наполняет всё тело человека. Это даёт прилив здоровья и бодрости на протяжении, по меньшей мере, двух месяцев.

В День Молний и Громов загадывают желания. Для этого нужно зажечь свечу и смотреть через её пламя на северный магнитный полюс (его можно определить с помощью компаса). При этом необходимо представлять события, которые хотелось бы видеть осуществлёнными в своей жизни, и посылать их через пламя свечи на полюс. Полюс усиливает эти образы, и через определённое время они становятся реальностью. Кроме того, практикуют обряд "свечная дорожка". Несколько свечей необходимо выстроить в ряд также в направлении северного магнитного полюса, и мысли-желания посылать через эту дорожку.

Солнечное затмение 12 августа 2026 года

Пик солнечного затмения будет наблюдаться над Украиной 12 августа 2026 года в 20:45. Если посмотреть на звездную карту на время затмения, то можно спрогнозировать следующие изменения. Изменится состав людей, работающих в судебной ветви власти (черная луна в знаке Козерога). Будет сильный толчок людей к изобретательству и воплощению новых разработок (белая луна в знаке Стрельца в соединении со звездой Акулекс). Большинство элементов звездной карты имеют соединения со звездами, находящимися под влиянием Юпитера и Венеры. Это означает, что мировые лидеры начнут создавать новые эффективные концепции. Асцендент события "пик солнечного затмения" находится в знаке Рыб (в Рыбах также произойдет лунное затмение 28 августа) – это означает рост внимания людей к духовной сфере и духовным знаниям.

С этим затмением астрологи в разных странах мира связывают начало интенсивного падения кремлевского режима. Нынешние руководители Кремля пришли к власти в августе 1999 года (солнечное затмение 9 августа 1999 года). Возможно, это было сделано специально: они полагали, что разрушительные силы затмения будут их поддерживать. Затмение 12 августа 2026 года, как считается, имеет параметры, противоположные затмению, произошедшему 27 лет назад, следовательно , все то, что было построено на затмении августа 1999 года, должно быть стерто затмением 12 августа 2026 года. Что может означать приближение "черных лебедей", которые ускорят крах кремлевского режима.

Любые затмения различными духовными течениями нашей планеты считались опасным явлением, поэтому, чтобы направить разрушительные воздействия затмения в безопасное русло, во время солнечного затмения проводились обряды.

Необходимо подготовить два стакана с водой и круглое зеркало, которое нужно поставить на стол отражающей стороной вверх. Пик затмения приходится на 20:45 по киевскому времени. За 19 минут до пика мысленно "стираем" весь негатив в нашей жизни. В пик затмения поем мантру ОМ. В течение следующих 19 минут создаем позитивные мыслеформы, то есть рисуем в воображении картины сбывшихся мечтаний и желаний. Затем выпиваем стакан воды слева, потом – справа. До и после ритуала также рекомендуется омовение.

Пик метеорного потока Персеиды

Метеорные потоки считались древними людьми благоприятным явлением. Считалось, что наблюдение"звездных дождей"благотворно влияет на судьбу во всех сферах жизни. Пик потока Персеиды ожидается 13 августа, на следующий день после солнечного затмения.

Середина периода между солнечным и лунным затмениями 19 августа

Средняя точка между затмениями, как считается, иногда влияет на события сильнее, чем сами затмения. Все, что заявлено в этот день, сбывается. Например, учительница сказала: "Мои ученики – лучшие, они добиваются успехов в учебе. У них большие перспективы". Так и произойдет. Но если она скажет: "Озорники", то это тоже произойдет. Поэтому в дни серединных точек между затмениями стараются произносить только позитивные высказывания.

Но именно 19 августа — это очень интересная дата. Во-первых, в этот день мы можем наблюдать одновременно три (!) метеорных потока, имеющих три радианта — Персеиды, Каппа-Цигниды и Южные Дельта-Аквариды. Три потока символизируют Троицу, и поэтому этот день часто называют Днём Золотой Тримурты.

В различных духовных традициях 19 августа – это торжественные дни.

Ведическое Учение древних славян. У славян было много божеств. Но они были Ликами одного рода Всевышнего. "Почтим Род Всевышнего и всех Богов и Богинь, сущностных в Нём" — такая формула использовалась волхвами. Род – это единство по сущности и множественность по образу. Среди древнеславянских божеств было много божеств, которых называли словом "Спас". Они спасали – какое-то божество спасало от удара молнии, какое-то от урагана, какое-то от гибели на воде, какое-то от гибели воина в бою, какое-то от неурожая… и так далее. Каждое из Божеств-Спасов имеет свой день почитания в Колодаре Года. Но почитание всех Спасов сразу осуществлялось в день, соответствующий в современном календаре дате 19 августа. Фактически почитался Род Всевышний в ипостаси защитника, явленного во всех Божествах-Спасителях как гигантская Вират-Рупа. Ведические учения в Азии. День явления миру Господа Кришны в ведических традициях разных стран Азии обычно рассчитывается по лунному календарю и в 2026 году выпадает на 4 сентября. Одновременно с этим в странах Востока существует и солнечно-лунный календарь, который не так широко используется и поэтому малоизвестен, но он всё же существует. Отличие лунного календаря от солнечно-лунного заключается в том, что даты в последнем фиксированы и ежегодно выпадают на одно и то же число. Согласно расчетам солнечно-лунного календаря, день явления миру Господа Кришны отмечается ежегодно 19 августа. Кстати, и по расчетам лунного календаря Кришнапурни в последние годы много раз приходился на даты около 19 августа. Поэтому многие последователи ведических традиций в Азии в этом году будут праздновать Кришнапурни дважды – 19 августа и 4 сентября! В религии древних римлян – праздник урожая, когда Юпитеру (богу грома и молнии) и Венере (богине плодородия) приносили в дар виноград. Назывался праздник "Виналии". А у христиан восточного обряда – Преображение Господне.

Миллионы людей в разные времена, в разных странах мира, верили в силу этого дня и тем самым сформировали резервуар огромной энергии (эгрегор). Чтобы получить эту энергию для собственного наполнения, необходимо воссоздать "код эгрегора". А в этот день он таков: нужно съесть яблоки с мёдом и виноград.

Это первый раз, когда эти торжественные дни совпадают со средней точкой между затмениями.

Лунное затмение 28 августа 2026 года

Это затмение не окажет на Украину значительного разрушительного воздействия. В Украине его не будет видно. Асцендент события "пик лунного затмения" находится в знаке Скорпиона, поэтому оно должно ускорить все трансформационные процессы в обществе.

Обряд, посвящённый лунному затмению, который практикуется большинством духовных течений на Земле. За 15 минут до пика затмения на стол кладём маленькое круглое зеркальце (зеркальной стороной вверх) и ставим три стакана с водой: справа от зеркала, слева от зеркала и посередине за зеркалом. Затем в течение 15 минут представляем, как от нас уходит всё, от чего мы хотим избавиться. Болезни – ушли, препятствия – ушли, проблемы – ушли, растворились в пространстве, как сахар в чае... Во время пика затмения в 7 часов 12 минут рекомендуется пять раз прочитать мантру. Например, Вечной Рожающей Матери – "Аум-Шри-Мага-Пралайя-Намага", или Божеству Луны – "Аум-Шри-Чандра-Намах". Или вспомнить Абсолют, Источник Всёго. Затем в течение 15 минут создаем позитивные образы, то есть представляем себе здоровье, успех, материальное благополучие, прорыв, радостные события и т. д. По завершении выпиваем воду из стаканов в следующем порядке: сначала — слева от себя, затем — справа, потом — посередине.

Коридор затмений с 12 по 28 августа 2026 года

Коридор затмений считается своеобразными космическими вратами, поэтому в период его действия обычно пересматривают события прошлого и размышляют над событиями, которые мы хотим, чтобы произошли в будущем. На этот раз коридор директный (начинается солнечным затмением, заканчивается лунным).

Пик активности 25-го солнечного цикла

Август 2026 года – пик активности 25-го солнечного цикла, в связи с чем ожидаются повышенная геомагнитная активность и магнитные бури. Мы также можем увидеть яркие полярные сияния в необычных для них широтах и другие световые атмосферные явления – и это помимо затмений и метеорных дождей. Также ожидается увеличение атмосферной электрической активности – мы можем увидеть необычные молнии.