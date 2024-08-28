Завершение ретроградного Меркурия облегчит жизнь трем знакам зодиака

Ретроградный Меркурий – это всегда о вызовах, трудностях и задержках. К счастью, транзит завершается 28 августа, поэтому стоит ожидать значительных облегчений. С астрологической точки зрения это время для исцеления и возвышения над вызовами, с которыми недавно пришлось столкнуться.

Согласно прогнозу, уже сегодня, 28 августа, жизнь улучшится у трех знаков зодиака. Тельцы, Близнецы и Стрельцы начнут новый раздел в жизни. На этом этапе их ждет исцеление.

Телец

Прямой Меркурий играет важную роль в вашей повседневной жизни, и, начиная с 28 августа, вы увидите, что все наконец-то идет на лад. Это касается отношений как с коллегами или друзьями, так и с партнером. В жизни будет гораздо меньше напряжения.

Возможно, вы увидите, что большая часть ваших проблем была связана с задержкой, вызванной ретроградным Меркурием. И теперь, когда ретроград закончится, проблемы также волшебным образом решатся. Наконец-то в вашей жизни установится баланс.

Близнецы

Вы дошли до того момента, когда не можете перестать смеяться над тем, насколько сложными для начала казались определенные вещи в вашей жизни, например ситуация на работе. Вы долго волновались, готовились, собирались с силами – а непростая ситуация вдруг разрешилась даже без вашего участия.

Наконец все черные тучи развеются. Ретроградный Меркурий удерживал вас, но сейчас вы готовы с новыми силами начинать новые дела. Теперь вы готовы как принять будущие вызовы, так и победить их. Вы чувствуете, будто вселенная поддерживает вас и удваивает ваши усилия. Вы больше не проецируете идею неудачи – вы видите себя победителем.

Стрелец

Подняться над вызовом или не подняться – вот вопрос, который вы будете решать 28 августа. Вы увидите, что у вас есть только один выбор, и это тот, который заставляет вас подниматься и побеждать, какие бы страхи ни сдерживали вас. Прямой Меркурий сейчас на вашей стороне, и вы наконец-то чувствуете себя готовыми к действиям.

То, что казалось страхом или страшным предчувствием всего несколько дней назад, теперь выглядит как нечто, с чем вы обязательно должны столкнуться – и преодолеть. Вам не нравится поддаваться страху, и вы не будете этого делать, но вам нужен был прямой Меркурий, чтобы придать уверенность. Вы увидите, что в этот день ваше отношение к проблеме попросту изменится.

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