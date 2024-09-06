Ждите ограничений и задержек: гороскоп на неделю для всех знаков

Неделя с 8 по 14 сентября будет очень насыщенной. Солнце в знаке Девы образует оппозицию к ретроградному Сатурну в Рыбах, что приведет к определенным задержкам и замедлениям. К счастью, 11 сентября Меркурий во Льве и транзит Марса в Близнецах придаст больше энергии и бодрости.

В конце недели Солнце в Деве сойдется с Юпитером в Близнецах – этот чрезвычайно благоприятный транзит поможет добиться успеха даже в тех делах, которые казались безнадежными. В целом этот период, согласно прогнозу, будет полон взлетов и падений – поэтому важно сохранить эмоциональный баланс.

Овен

Меркурий будет оставаться в Деве до 26 сентября, что побуждает вас быть более усердными в карьерных делах. Вы сможете сделать большее за меньшее время или разработаете систему, которая поможет всем в офисе наладить производительность. В отношениях вам захочется большей свободы и независимости.

Телец

Вам захочется отвлечься от всех забот и просто взять паузу. Это идеальное время для планирования хотя бы короткого отпуска. Вдохновение подарят игры с детьми, художественные проекты, чтение книг. Вы захотите делать то, что доставляет вам удовольствие.

Близнецы

Вами управляет Меркурий, и поэтому вы можете использовать безудержную энергию на этой неделе в свою пользу. Теперь можно тщательно спланировать и создать творческий проект или начать свое дело. Это хорошее время, чтобы принять деловое предложение, спланировать свадьбу или составить маршрут кругосветного путешествия. Сила Меркурия в ваших руках.

Рак

В течение этой недели лучшим решением будет сосредоточиться на получении новых навыков. Это удачное время, показать миру свои таланты и быть в центре внимания. Транзит Луны может открыть новую страницу в истории любви. Это будет либо судьбоносное знакомство, либо ключевое решение в долгосрочных отношениях.

Лев

Сейчас вы много думаете о деньгах и своем финансовом положении в целом. В настоящее время у вас может возникнуть много жизнеспособных идей, как получить дополнительные источники дохода. На самом деле вам просто нужно чуть-чуть расслабиться и отдохнуть. Непростой период уже заканчивается, вскоре вы получите желаемое облегчение.

Дева

На этой неделе ваш круг общения заметно расширится. Будут поступать приглашения, которые не следует игнорировать. Это хорошее время, чтобы получить желаемую должность. Переговоры, встречи и новые знакомства будут очень удачными. В личной жизни также возможны приятные сюрпризы.

Весы

На этой неделе вы наконец-то найдете золотую середину. Вы будете прислушиваться к своим внутренним мыслям, отличая истину от лжи. Это время духовного исцеления и вдохновения. Вероятно, вам придется пересмотреть свой бюджет. Материальные дела будут негативно влиять на ваше эмоциональное состояние, однако решать проблемы придется быстро.

Скорпион

На работе вам поможет способность понимать сложные концепции. Это хорошее время, чтобы начать саморазвитие в интересующей вас отрасли. Найдите единомышленников, которые будут с вами на одной волне. Совместное обучение сделает процесс более интересным. В понедельник, 9 сентября, Луна в вашем знаке будет находиться в секстиле с Плутоном в Козероге. Слова в этот день будут иметь большой вес. Прежде чем подписать документ, обратите внимание на мелкий шрифт в договоре. Сегодня вы можете читать между строчками и открывать правду.

Стрелец

Впереди – неделя приятных неожиданностей и счастливых случаев. Будут хорошие новости, которых вы давно ждали. В настоящее время очень важно обращать внимание на детали. Возможно, вы делаете что-то в своей работе, что требует точности. Осуществляя учет, проверяйте свои результаты. И если вы ищете медицинский совет, ищите второе или даже третье мнение, чтобы получить больше информации.

Козерог

На этой неделе вы завершите важное дело. Кроме того, вы начнете лучше осознавать, что знание – это сила. Вы можете начать читать больше книг или сосредоточиться на образовании. Вы также захотите изменить что-нибудь во внешности – улучшить свой гардероб, изменить прическу или покрасить волосы. Это благоприятное время для подобных изменений.

Водолей

На этой неделе вы можете удивить окружающих. 8 сентября Меркурий войдет в знак Девы. В течение этого времени ваше внимание и концентрация будут сосредоточены на том, чтобы сделать что-то идеальнее. Это может касаться ваших инвестиций, сбережений или творческих проектов. Это также благоприятное время для судебных и бюрократических процессов.

Рыбы

На этой неделе вы будете достаточно продуктивны. Вы будете много думать о своих связях. Пора проанализировать то, что ваш партнер говорит вам. В понедельник, 9 сентября, Луна в Скорпионе будет побуждать к откровенным разговорам. У вас есть ответы, которые ищут другие. Это хорошее время, чтобы высказаться или опубликовать в соцсетях свое мнение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака придется быть сильными в сентябре.

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