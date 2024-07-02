Ждите перемен: что принесет каждому знаку зодиака ретроградный Нептун

Нас ждет сезон ретроградности внешних планет. Следующим небесным телом, двигающимся в обратном направлении будет Нептун.

Нептун – это планета мечтаний, мистики и иллюзий. Однако астрологи отмечают, что поскольку она вторая по удаленности от Солнца, последствия этого транзита, как правило, довольно мягкие.

Овен

В последние годы вы находились в медленном и глубоком трансформационном духовном путешествии. Следующие пять месяцев станут важными для того, чтобы вы интегрировали в жизнь свои выводы. Во время ретроградного Нептуна ваша интуиция будет испытываться, поэтому следует обратиться к внутренней мудрости.

Телец

Вы можете чувствовать себя потерянными среди толпы, но ретроградный Нептун поможет вам начать видеть свое место в коллективе более четко. Пора более реалистично взглянуть на то, какую роль вы играете в обществе.

Близнецы

Нептун в зоне вашей карьеры немного усложняет понимание того, куда именно вы направляете свою профессиональную жизнь. Но через несколько месяцев вы можете получить больше ясности. Ваши идеи могут выделить вас в толпе. Не тратьте свой ресурс бессмысленно.

Рак

Вы находитесь в режиме духовного поиска, открытого для новых мистических концепций. Во время ретроградного Нептуна пора решить, что именно резонирует с вашей душой, а что просто интересно. Не бойтесь исследовать новые философские перспективы, но пора отстаивать свою точку зрения и жить в соответствии со своими убеждениями.

Лев

Если вас что-то беспокоит, то может показаться соблазнительным просто скрыть свое недовольство и переживание как можно дальше и сделать вид, что их не существует. Но во время ретроградного Нептуна пора прекратить это и начать решительно решать проблемы. Вы начнете видеть области, где вам нужно укрепить свои границы и убеждения. Воспользуйтесь этой ясностью.

Дева

Пора просмотреть ваши ближайшие отношения и посмотреть на них новыми глазами. Иногда межличностные связи могут быть запутанными, поэтому люди начинают видеть только то, что они хотят видеть. Во время ретроградного Нептуна будет легче отделить правду от иллюзий.

Весы

Если поддержание баланса между работой и личной жизнью кажется сложным, то ретроградный Нептун – это хорошее время для того, чтобы просмотреть и реформировать ваш распорядок дня. Жизнь полна обязанностей, но вы заслуживаете времени для ухода за собой и духовного роста.

Скорпион

Нептун принесет в вашу жизнь много творческого вдохновения и романтики, но поэтому вам будет легко потеряться в фантазиях. Во время ретроградного движения этой планеты сосредоточьтесь на воплощении своих проектов в жизнь. Что касается любви, то убедитесь, что вы не влюблены в версию человека, который вы сами придумали.

Стрелец

Вы всегда стремитесь к путешествиям и новым впечатлениям. Возможно, это происходит потому, что ваша связь с корнями может быть туманной. Во время ретроградного Нептуна у Стрельцов есть возможность понять обстоятельства, которые сделали их тем, что они есть. Если вас беспокоят давние травмы, возможно у вас появится шанс их вылечить.

Козерог

Выразить свои самые глубокие мысли не всегда легко, если полагаться только на логику. Если вы позволите своей интуиции играть большую роль в вашем общении, то заметите, что жить станет гораздо проще и приятнее. Во время ретроградного Нептуна говорите правду и общайтесь с людьми более откровенно и духовно.

Водолей

Во время ретроградного Нептуна пора сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют значение. Не отвлекайтесь на иллюзии и не пытайтесь идти в ногу с другими. У вас есть свой путь. Позвольте своей интуиции вести вас к тому, что стоит вашего времени и энергии.

Рыбы

Это последний полный ретроград Нептуна в вашем знаке более 80 лет, поэтому прикоснитесь к энергии, которая окутала вас последнее десятилетие. Вы узнаете себя на более интуитивном и глубоком уровне, но не беспокойтесь, если у вас нет четкого представления о том, как вас воспринимают другие. Оставайтесь верными себе, и все будет хорошо.

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