Золотой маникюр на осень: как выглядят самые модные ногти сезона осенью 2024 года. Фото

Пусть сейчас в моде металлические украшения холодных оттенков – серебро, платина, сталь, но роскошь золота остается вне времени. Причем под занавес этого лета и в начале осени в моде будут креативные, но сдержанные маникюры с золотыми акцентами.

Издание Who What Wear рассказало о трендах золотого маникюра. Золотой лак может быть изящным, смелым, неоднозначным и даже элегантным элементом вашего образа. При этом эксперты прогнозируют, что этот тренд останется с нами долгое время.

Металлический блеск золотого лака удачно дополняет множество цветов и дизайнов от нейтральных до ярких и модных. "Даже если нанести золото только на акцентный ноготь, оно придает стильный вид. Оно может добавить как гламура, так и современности", – говорит основатель студии маникюра Йин Сун Чои.

Какая форма ногтей лучше всего подходит для золотого маникюра?

Если коротко, то любая. Ориентируйтесь на событие, для которого вы делаете ногти. Длинные миндалевидные или овальные формы придают голливудского шика, а короткие, круглые и квадратные формы — современный вид.

Какой цвет золота выбрать?

Золото универсально, поэтому все зависит от вашего личного стиля и конкретного наряда. Также можно ориентироваться на тип внешности. Холодному цветотипу лучше подойдет розовый подтон золота, а теплому – желтый.

Как выбрать правильное цветовое сочетание?

Золотые элементы хорошо сочетаются с разными цветами – как нейтральными, так и яркими. Нюд и золото вместе выглядят нежно и изысканно, черный или красный с золотым – классически и роскошно, а яркие краски создают свежий и смелый маникюр с игривым вайбом.

А вот несколько идей золотого маникюра на осень.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о главных трендах маникюра этой осенью.

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