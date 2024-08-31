10 трендов макияжа 80-х, которые вернутся осенью 2024 года: это будет пик моды

Тренды макияжа цикличны – как и мода. Осень-2024 станет эпохой возвращения трендов 80-х. Нет, это не призыв покупать цветные лосины, одевать экстравагантные пиджаки с большими подплечниками и делать пышные объемные прически.

Возвращение трендов 80-х действительно больше касается макияжа. Эксперты говорят, что осень принесет настоящую одержимость смелыми акцентами, яркими румянами и цветными тенями.

Минималистичные акценты

80-е в современном понимании часто превращают в красочную карикатуру, но тонкий, отшлифованный макияж был столь же популярен, как яркие тени для век. Мягкий, легкий перламутровый блеск на губах – тренд осени-2024. Идеальный макияж – это увлажненные губы, слегка мерцающие тени и глаза, подчеркнутые тушью.

Ярко-розовая помада

Розовый был топовым цветом в 80-х. Из всех оттенков можно выбрать именно тот, который идеально подходит к образу и стилю. Визажисты повернули ярко-розовые губы в центр внимания.

New Romantics

Субкультуры – это не только про готов и эмо начала 2000-х. В 80-х субкультуры были в самом расцвете, и стиль New Romantics был одним из самых ярких. Под влиянием таких музыкантов как Дэвид Боуи, Бой Джордж и Soft Cell, эта эстетика включала смелый красочный макияж на глазах, губах и щеках в сочетании со стилями драматическими и немного грубыми.

Матовая кожа

В конце 80-х состоялся переход от ярких неоновых и насыщенных розовых цветов к более сдержанным образам, таким как дымчатые глаза и матовая кожа. Равномерный цвет лица создавал идеальное полотно для тонких деталей, таких как матовые губы. В 2024 году Дуа Липа, Кайя Гербер и Кендалл Дженнер доказали то, как мягкая матовая кожа всегда актуальна, а от жесткого контуринга и хайлайтеров можно и отказаться.

Vampy Lips

Готические губы снова в тренде. Одним из фирменных знаков Грейс Джон был темный, почти черный карандаш, увенчанный блестящей красной помадой. Смелые образы губ сейчас так же модны, а готический тренд демонстрируют Рианна и Джулия Фокс.

Естественные брови

Естественные, пушистые брови были стандартом в 80-х годах, а спустя десятилетие началась эра бровей-ниточек и чрезмерного выщипывания. В 2010-х вернулся смелый акцент на брови благодаря Каре Делевинь, и сегодня создание густых бровей является стандартом в любом макияже. Несмотря на то, что выбор формы бровей зависит от личных предпочтений, пушистые брови в стиле Брук Шилдс из 80-х, сейчас более популярны, чем когда-либо.

Тени для век

Нельзя говорить о макияже 80-х, не обсуждая красочные тени для век. Это была визитная карточка бьюти-трендов той эпохи. Яркие тени для век сделали большой возврат, охватывая красные дорожки и street style. Чтобы выглядеть современно, пропустите лайнер и просто нанесите синий, голубой, зеленый или фиолетовый цвет от линии роста ресниц по всему веку.

Яркая подводка для глаз

В 80-х яркие цвета были повсюду – румяная, помада, тени для век и даже подводка. Смелая, яркая подводка для глаз была еще одним трендом той эпохи. Экстравагантная красота никуда не исчезла, но теперь она создана с более утонченным подходом. Яркая яркая подводка для глаз может быть изысканной.

Румяна

Наиболее определяющим трендом в макияже осени-2024 будут румяна. Сегодня существует много трендов по румянам: румяна в стиле "бойфренд" имитируют естественный румянец после тренировки, румяна "sunset blush" сочетают в себе все цвета заката – список можно продолжать бесконечно. Не говоря уже о разнообразных инновационных формулах румян, которые появятся на рынке, что сделает продукт более доступным и удобным, чем когда-либо.

Голубые глаза и красные губы

Сочетание ярко-голубых теней для век и смелых красных губ считалось недопустимым в 90-х годах, но сейчас это снова в тренде. Старые правила макияжа предлагали носить только один яркий цвет. Этот стиль выбирали Синди Лопер и Уитни Хьюстон. В 2024 году Лили Коллинз выбрала коралловую помаду и мягкие прозрачные тени для век, которые имеют одновременно стильный, интересный и изысканный вид.

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