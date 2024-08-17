11 вещей, которые никогда не следует хранить в гараже

Гараж часто становится не только укрытием для автомобиля, но и своеобразным складом для разнообразных вещей, не нашедших своего места в доме. И хотя это удобно, есть то, что никогда не следует там хранить.

Как правило, в гаражах нет климат-контроля и велик риск появления плесени, грязи и т.д. Издание Martha Stewart рассказало о том, что хранение некоторых вещей в таких условиях может привести к негативным последствиям.

Некоторые вещи нуждаются в особых условиях хранения, таких как правильная температура, влажность и защита от вредителей. Однако обычно в придомовых гаражах их создать тяжело. Поэтому, чтобы избежать возможных рисков для здоровья и сохранить свои вещи в надлежащем состоянии, следует знать, что категорически нельзя оставлять в гараже.

Электроника

Электронные устройства требуют особых условий хранения во избежание повреждений от влаги или перепадов температур. Даже если электроника не используется, храните ее в помещении с контролируемым климатом, например, на верхней полке офисного шкафа или на зарядной станции.

Дрова

Хранение дров в гараже, особенно если он прилегает к дому, может стать угрозой для вашего дома. Дерево может привлекать лесных жуков и других вредителей, которые с течением времени с легкостью проникнут в ваше жилище. Лучше хранить дрова на открытом воздухе в защищенном от влаги месте.

Еда

Пищевые продукты, в частности консервы, не следует хранить в гараже, особенно если там нет климат-контроля. Еда может привлечь вредителей, а высокая температура приведет к порче запасов.

Краски

Банки с краской могут быстро утратить свои свойства, если хранить их в неположенном месте, например при слишком высоких температурах. Лучше всего держать их в холодном, сухом помещении.

Пропан

Пропан легковоспламеняется, поэтому его следует держать в хорошо проветриваемом открытом помещении как можно дальше от вашего автомобиля и других вещей, которые могут вспыхнуть. Идеальное место для хранения пропановых баллонов – это хорошо проветриваемое место, защищенное от экстремальных температур.

Книги

Если у вас есть лишние книги, не храните их в гараже. Влага может повлечь за собой появление плесени на бумаге, а вредители могут повредить литературу.

Изделия из бумаги

Бумажные изделия, такие как туалетная бумага или салфетки, также следует хранить в сухом помещении с контролируемым климатом. В гараже они могут стать жертвой вредителей или влаги.

Фотографии

Фотографии и другие памятные вещи не следует хранить в гараже, где они могут быть повреждены. Лучше держать в безопасном месте, защищенном от влаги и вредителей. Также не помешает оцифровать воспоминания, чтобы точно их не потерять.

Искусство

Хранение произведений искусства в гараже может привести к их повреждению из-за колебаний температуры, влажности или даже вредителей. Эксперты советуют заворачивать картины в бескислотную бумагу и хранить их в архивных ящиках в шкафу или под кроватью.

Белье и постельное белье

Хранение дополнительного постельного белья в гараже может привести к его порче из-за запахов или влаги. Лучше держать его в шкафу в помещении, где оно будет защищено от выхлопных газов, химикатов или удобрений, мусора, плесени и т.д.

Вино

Вино лучше хранить в том месте, где можно контролировать температуру и влажность. Для этого лучше подойдет прохладный темный подвал или погреб.

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