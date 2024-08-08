5 растений, которым необходима обрезка в августе: это будет способствовать будущему росту

Август – активное время для садоводов. Хотя разгар вегетационного периода почти закончился, в августе все еще есть некоторые растения, нуждающиеся в обрезке для лучшего цветения.

Обрезка необходима для поддержания здоровья и эстетики, ведь удаляя мертвые, больные или чрезмерно раскидистые ветви, можно стимулировать здоровый рост, улучшить циркуляцию воздуха и повысить потенциал цветения или плодоношения. Эксперты рассказали, какие растения следует обрезать в последний месяц лета.

Глициния

Глициния с ее потрясающими каскадами душистых цветов станет отличным растением для экспозиции сада. Однако растение может быстро стать непокорным, если его своевременно не обрезать.

Чтобы сохранить глицинию в хорошей форме, эксперт Найджел Лоутон рекомендует обрезать длинные побеги примерно до пяти-шести листьев от основного стебля. Чтобы избежать повреждения, убедитесь, что вы не срезали слишком близко к основному стеблю. Процедура помогает контролировать размер растения и стимулирует развитие цветочных почек на следующий сезон. Глицинию нужно привязать к стене или садовой конструкции с помощью проволок или решетки.

Лаванда

Лаванда – неприхотливое растение. Она не нуждается в тщательном уходе и имеет много преимуществ. Насыщенный аромат привлекает бабочек и других опылителей. Обрезка сохраняет форму растения и способствует росту цветов.

Эксперт рекомендует обрезать отцветшие стебли и удалить несколько см прироста в текущем году после окончания цветения. Когда и как обрезать лаванду, также зависит от сорта, который вы выращиваете.

Розы

Розы можно обрезать в августе, чтобы поощрить новое цветение осенью. Обрезка роз снижает риск возникновения заболеваний. Удаление мертвых или больных ветвей улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск появления вредителей, одновременно восстанавливая растение.

Плодовые деревья

Август также хорошее время для обрезки плодовых деревьев, поскольку это будет способствовать формированию плодов. Так что если вы выращиваете яблони, груши, вишни или сливы августовская обрезка принесет им пользу.

Лоутон рекомендует сократить рост в текущем году примерно до трех листьев над базальным скоплением.

"Убедитесь, что срезы сделаны чуть выше почки, чтобы способствовать здоровому новому росту", – объяснил эксперт. Это помогает контролировать размер дерева и улучшает качество плодов.

Несмотря на то, что плодовые деревья можно обрезать в августе, основную обрезку следует проводить в период покоя с декабря по середину февраля.

Гортензии

Лучшее время для обрезки гортензий может отличаться в зависимости от сорта. Однако гортензии макрофилы или крупнолистные виды можно обрезать в конце лета.

Лоутон предлагает оставить увядшие цветы нетронутыми, чтобы обеспечить защиту от мороза зимой.

"Удаление одного или двух самых старых стеблей ежегодно будет способствовать новому росту от основы и улучшать рост цветов", – подчеркнул эксперт.

Тщательная обрезка способствует интенсивному росту и гарантирует хорошее цветение в следующем году.

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