Три продукта из кухни вернут орхидеи к жизни: как подкормить

Орхидеи – комнатные растения с необыкновенно красивыми цветами, которые слывут привередливыми и капризными. Однако на самом деле уход за ними не так уж и сложен.

Все, что вам нужно, чтобы завести дома прекрасный цветок, это научиться правильно его поливать и удобрять. Орхидеи очень чувствительны к излишку как воды, так и удобрений. Поэтому некоторые эксперты советуют готовить для них подкормку самостоятельно из того, что вы можете найти у себя на кухне. Издание Express расспросило Марка Каррана – ландшафтного дизайнера и автора блога об орхидеях. Вот какие рекомендации он дал.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа является одним из лучших органических источников кальция, который необходим для роста корней орхидеи. Она также содержит небольшое количество других питательных веществ, таких как магний и калий.

Чтобы изготовить удобрение для цветка, обязательно тщательно промойте весь материал, чтобы на нем не осталось даже следов яйца – такие остатки могут привлекать вредителей. Самый простой способ использования средства – это разбрасывать его по поверхности субстрата.

Но можно изготовить жидкость для полива орхидей из яичной скорлупы. Для этого промытую и высушенную скорлупу 4 яиц измельчите до состояния порошка и залейте литром воды. Настаивайте жидкость неделю. Затем процедите и добавляйте это удобрение к поливу раз в один или два месяца. Более частый полив с яичным удобрением может вызвать нежелательные последствия.

Банановая кожура

Банановая кожура обычно считается отличным органическим удобрением. Она не только богата калием, который необходим для здоровья растения, но также содержит много фосфора, который имеет решающее значение для цветения. Изготовить подкормку для орхидей из этого материала можно двумя способами.

Замочите 100 грамм измельченной свежей банановой кожуры в воде на 48 часов. Когда настоится жидкость, процедите ее и разбавьте мягкой отстоянной водой в соотношении 1:4.

Также вы можете нарезать свежую кожуру банана тонкими полосками и высушить ее на солнце в течение двух дней. После этого измельчите все в порошок и подсыпайте по щепотке в субстрат. Банановыми удобрениями можно подкармливать орхидеи раз в месяц.

Рисовая вода

Вода, которая остается после варки риса, отлично подходит для орхидей, поскольку она содержит следовые количества азота, фосфора и калия. Крахмал в ней подарит цветку заряд энергии. А витамины, такие как В12, и аминокислоты, стимулируют цветение.

Чтобы приготовить рисовую воду, просто замочите перед варкой рис в воде на 30 или более минут, процедите воду в бутылку или банку и дайте побродить ей в течение одной недели. При этом держите средство в темном прохладном месте. Но крышку закручивайте неплотно или накрывайте сосуд тканью, чтобы жидкость могла контактировать с воздухом. Когда рисовая вода забродит, разбавьте ее в равных частях с водой. Используйте эту смесь для опрыскивания корней. Также ею можно раз в месяц поливать растение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стимулировать цветение спатифиллума летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.