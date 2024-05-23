Белое белье будет как новое: для идеальной стирки нужно только 4 средства

Белое постельное белье имеет невероятно аккуратный, стильный и элегантный вид. Однако оно со временем тускнеет, меняет цвет и теряет привлекательность.

К счастью, существует немало способов сделать ваше белье снова белоснежным. О лучших из них рассказал Express.

Одной из главных причин изменения цвета белого постельного белья являєтся накопление жира, пота и отмерших клеток кожи на ткани. Также ваши простыни могут стать серыми, если вы будете стирать их с черными или цветными вещами.

Большинство людей думают, что вернуть белому белью красивый вид можно только с помощью агрессивных отбеливателей, которые, как правило, плохо влияют на структуру текстиля, но это не так. Есть несколько натуральных методов, которые справятся с загрязнениями так же хорошо.

Лимонный сок

Лимонный сок содержит природные отбеливатели, а именно лимонную и аскорбиновую кислоту. Эти соединения могут расщепить грязь, которая влечет за собой изменение цвета, а также обладают антибактериальными свойствами.

Просто добавьте немного лимонного сока во время обычного цикла стирки или перед стиркой замочите белье в смеси лимонного сока и воды по крайней мере на час.

Белый уксус

Обычный кухонный уксус – это кислота, поэтому так же как и лимон сможет удалить загрязнение и вернет вашему белью белизну. Кроме того, он является натуральным смягчителем тканей.

Добавьте небольшое количество уксуса во время стирки или замочите в растворе уксуса и воды свои наволочки и простыни, чтобы вернуть им свежесть и цвет.

Пищевая сода

Смесь воды и пищевой соды может отбелить белое белье не хуже отбеливателя.

Смешайте четыре литра воды с одной чашкой пищевой соды и замочите в этой смеси свою постель перед стиркой.

Также вы можете соединить соду с уксусом или лимонным соком, чтобы не только отбелить, но и придать вашему белью невероятный свежий запах.

Ультрафиолетовое излучение

После того, как ваша одежда будет постирана, обязательно повесьте постельное белье на солнце для высыхания. Солнечные лучи обладают естественными отбеливающими свойствами, которые также повысят яркость ткани.

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