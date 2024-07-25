Без советского 'товарища': какие военные приветствия действуют в Украине

Приветствие – один из важных армейских ритуалов, помогающий поддерживать боевой дух и при этом сохранять субординацию в армии. Но многие до сих пор считают, что в Вооруженных силах Украины сохранилось обращение к побратимам "товарищ".

На самом деле оно очень долго использовалось в украинской армии. Но по состоянию на сегодняшний день официально выведено из обращения. OBOZ.UA разбирался, как сейчас здороваются в ВСУ.

Согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Украины, все военнослужащие обязаны во время встречи (обгона) приветствовать друг друга, строго соблюдая правила. В частности подчиненные и младшие по званию военные должны здороваться первыми, а при равном положении первым здоровается тот, кто считает себя более воспитанным и вежливым.

Если приветствие проходит в строю и старший офицер или начальник обращается к подчиненным, он говорит: "Слава Украине". На это все находящиеся в строю должны хором ответить "Героям слава". Так что этот лозунг в ВСУ имеет статус официального и используется во время торжественных мероприятий.

А вот по поводу обращения "товарищ/товарищи", оно содержалось в Уставе вплоть до октября 2018 года. В преддверии празднования Дня защитников и защитниц Украины в тот год президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приветствии "Слава Украине! - Героям слава!" и в первом же его пункте обращение "товарищ" заменяется на "пан/пані" .

При этом данное обращение должно использоваться в украинской армии не только во время торжеств, но и в любой другой ситуации. При желании его можно заменить на "воїне/воїни". Формулировки, которые при этом используются, звучат так:

Бажаю здоров’я, пане/пані;

Вітаю, воїни/воїне;

До побачення, пане/пані.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда появилось советское обращение "товарищ" и кто избегал его использования.

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