Почему в СССР всех называли 'товарищами', а в неприятных случаях появлялось слово 'гражданин'

С самого начала существования СССР в стране установили обращение "товарищ", которое должно было уравнять людей между собой, вызывать у них чувство сопричастности. Однако со временем оно приобрело оттенок пассивной агрессии, а вдобавок появилось еще одно пренебрежительное обращение – "гражданин".

OBOZ.UA рассказывает, кого и почему называли таким образом. И какое наследие оставила эта традиция после развала СССР.

Появление такого обращения относят к XIV веку. Тогда купцы стали называть друг друга словом, которое происходит от тюркских tavar – товар, скот, имущество и еš (іš) – приятель. Таким образом, они выделяли себя по признаку профессии. Люди, которые так обращались друг к другу, итотношения требовали особого. Они стремились помочь друг другу, подсобить в работе и т.д.

Это чувство дружеского плеча и пыталась передать гражданам советские власти, когда сделали такое обращение официальным. При этом он был обезличенным – и к мужчинам, и к женщинам обращались одинаково. Однако из-за террора власти и поощрения слежки людей друг за другом в ранние десятилетия существование Союза обращение приобрело неприятный оттенок пренебрежения.

Между тем были в СССР люди, которые не хотели признавать себя товарищами остальным жителям страны. Это были так называемые криминальные элементы. Они предпочитали называть друг друга "гражданин" или "гражданка". Более того, представителей правоохранительных органов преступники стали назвать "гражданин начальник". А те в свою очередь переняли это обращение и стали так называть всех, с кем сталкивались в своей работе.

Когда Союз развалился, в разных образовавшихся странах начались попытки возродить более давние формы обращения людей друг к другу. Так, в Украине, по крайней мере, на официальном уровне прижились слова "пан" и "пані". А вот в России люди так и не научились называть друг друга уважительно "господин" и "госпожа". В некоторых кругах такое практикуют, но единой формы обращения так и не появилось.

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