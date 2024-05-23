'Безкоштовний' или 'безплатний': в чем разница между этими словами

Украинский язык невероятно богат и достаточно сложен. В нем есть множество синонимов и схожих по звучанию слов, поэтому не удивительно, что даже носители языка часто допускают ошибки.

Многие споры в сети вызывают слова "безкоштовний" и "безплатний". О том, какое из них и в какой ситуации более правильное, рассказывает OBOZ.UA.

Все больше граждан Украины стремятся вычеркнуть из жизни все русское, поэтому начинают всесторонне переходить на общение на украинском и искореняют русизмы и суржик из своей речи. Это безусловно положительная тенденция, однако не все слова, которые, на первый взгляд, кажутся калькой, таковы на самом деле.

Подавляющее большинство украинцев, когда речь идет о ценах, используют слово "безкоштовний", ведь считают, что вариант "безплатний" – это русизм, но это не верное мнение.

В словарях с легкостью можно найти и прилагательное "безплатний", и наречие "безплатно", и существительное "безплатність", ведь все они являются литературными украинскими словами.

Разница между "безплатний" и "безкоштовний"

В украинском языке есть слово "плата", от которого происходит термин "платний" – тот, за который платят. У него есть антоним – "безплатний" – тот, за который платить не нужно.

Слово "коштовний" имеет совершенно отличное значение от слова "платний". Оно употребляется в значении – ценный, драгоценный и т.д. Поэтому употребление слова "безкоштовний" в значении оплаты за товар или услугу неуместно.

Другими словами, "безкоштовний" – это нечто, не имеющее себестоимости. То есть таким может быть, например, воздух, мусор и т.д. А "безплатний" – это предоставляемый за 0 денежных единиц.

Язык – один из важнейших элементов национальной идентичности. Изучая его, мы вносим вклад в развитие нашей культуры, поэтому продолжайте и дальше совершенствовать свою речь.

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