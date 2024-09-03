Больше никаких пятен и разводов: как правильно чистить солнцезащитные очки

Пятна на стеклах очков могут создавать действительно чувствительные проблемы. Они не только отвлекают и раздражают, но и ухудшают обзор, что может быть очень важно, особенно если вы за рулем.

Чтобы быстро и эффективно избавиться от следов на солнцезащитных, а также других очках, нужно их правильно чистить. Неподходящий материал или средство может оставить на стеклах царапины или разводы. OBOZ.UA собрал несколько способов, как правильно очистить свои очки.

Спрей для линз

Один из самых простых способов очищения очков – использовать для этого специальный спрей. Начните с того, что протрите стекла салфеткой из микрофибры, чтобы убрать пыль и другую грязь. Далее пшикните по одному разу на каждую линзу и сотрите спрей с помощью салфетки из микрофибры. Чтобы уменьшить количество разводов и царапин, не протирайте линзы круговыми движениями. Используйте горизонтальные и вертикальные движения – так вы очистите поверхность лучше.

Средство для посуды

Если у вас нет специального спрея под рукой, вы можете легко очистить очки и солнцезащитные очки с помощью мыла для мытья посуды. Оно растворяет все типичные загрязнения, в первую очередь жир, поэтому хорошо подойдет для этой задачи. Но используйте минимум средства, чтобы избежать разводов. Итак, начните с того, что вымойте руки с мылом, чтобы на них не было жира, и смочите очки теплой водой. Затем нанесите крошечную каплю мыла на каждую линзу и аккуратно разотрите ее пальцами. Смойте мыло и насухо протрите линзы салфеткой из микрофибры горизонтальными и вертикальными движениями.

Салфетки для линз

Еще один быстрый и простой способ очищения очков – использовать одноразовые салфетки для линз. Их можно легко купить в салонах оптики или в аптеках. Чтобы очистить очки салфетками для линз, протрите внутреннюю часть линз горизонтальными движениями. Далее перейдите на внешнюю сторону и протрите стекло вертикальными движениями. Высушите линзы салфеткой из микрофибры.

Как чистить носоупоры очков

При уходе за очками, не забывайте и об очищении носоупоров. Если давать накапливаться на них грязи, очки будут хуже держаться на лице. Для их очищения хорошо подойдет раствор средства для мытья посуды. Разведите каплю жидкости в мисочке с теплой водой, смочите в полученной смеси старую зубную щетку или ватный тампон и аккуратно протрите носоупоры со всех сторон. Промойте очки водой и протрите салфеткой из микрофибры. Для быстрой очистки этой части оправы также подойдут одноразовые спиртовые салфетки, но не используйте их для других частей очков.

Как правильно ухаживать за очками

Чтобы на ваших очках не накапливалась грязь, нужно правильно ухаживать за ними между чистками. Вот несколько основных правил:

не трите линзы предметами одежды – на волокнах футболок или рубашек присутствует жир с тела и они могут еще больше загрязнять стекло;

храните любые очки в футлярах или мешочках, когда вы их не носите;

не трите линзы полотняными и тем более бумажными полотенцами или салфетками, поскольку они могут поцарапать стекло;

всегда кладите очки на поверхность стеклами вверх, чтобы не поцарапать и не запачкать их;

ежедневно протирайте линзы и проводите более глубокую очистку раз в неделю.

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