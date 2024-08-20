Как отчистить даже самый грязный утюг: эффективный способ
Очищать утюг нужно регулярно, иначе существует риск появления на одежде темных пятен. Большинство производителей рекомендуют производить полноценную чистку каждые 1-4 месяца, в зависимости от частоты использования прибора.
Для эффективной и быстрой очистки понадобится популярное аптечное средство. В сети набирает популярность лайфхак по использованию парацетамола, чтобы отмыть даже самый грязный утюг.
Как очистить утюг
Специалист по уборке Анита Биргес рассказала, как очистить грязный утюг.
- Убедитесь, что ваш утюг горячий, поскольку грязь может засохнуть, а высокие температуры помогут ее размягчить.
- Возьмите пинцетом таблетку парацетамола и осторожно потрите загрязненные участки. Важно выбрать именно таблетку, а не капсулу.
- Вытрите остатки грязи влажным полотенцем или тканью.
Эксперты объяснили, что расплавленный п-аминофенол, содержащийся в парацетамоле, "растворяет" синтетические обугленные полимеры, прилипающие к поверхности утюга.
Когда утюг нужно чистить
В целом есть несколько признаков, свидетельствующих о необходимости скорейшей очистки утюга:
- на горячей поверхности появились мелово-белые минеральные отложения или известковый налет;
- от глажения тканей при слишком горячем режиме на утюге появились липкие остатки;
- утюг плохо скользит, поэтому приходится прилагать усилия, чтобы проводить им по ткани;
- утюг оставляет следы и разводы.
Чтобы очистить засоренные паровые отверстия, следует воспользоваться ватной палочкой, смоченной в растворе воды и белого уксуса.
Кстати, после глажки в резервуаре часто остается несколько капель воды, поэтому оставьте резервуар открытым, чтобы он полностью высох. Иначе бактерии начнут накапливаться внутри, что приводет к появлению неприятного запаха, особенно если вы используете утюг довольно редко. Детальнее о том, как отмыть забитые отверстия парового утюга и чем еще можно почистить прибор – читайте в материале.
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