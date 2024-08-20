Как отчистить даже самый грязный утюг: эффективный способ

Очищать утюг нужно регулярно, иначе существует риск появления на одежде темных пятен. Большинство производителей рекомендуют производить полноценную чистку каждые 1-4 месяца, в зависимости от частоты использования прибора.

Для эффективной и быстрой очистки понадобится популярное аптечное средство. В сети набирает популярность лайфхак по использованию парацетамола, чтобы отмыть даже самый грязный утюг.

Как очистить утюг

Специалист по уборке Анита Биргес рассказала, как очистить грязный утюг.

Убедитесь, что ваш утюг горячий, поскольку грязь может засохнуть, а высокие температуры помогут ее размягчить. Возьмите пинцетом таблетку парацетамола и осторожно потрите загрязненные участки. Важно выбрать именно таблетку, а не капсулу. Вытрите остатки грязи влажным полотенцем или тканью.

Эксперты объяснили, что расплавленный п-аминофенол, содержащийся в парацетамоле, "растворяет" синтетические обугленные полимеры, прилипающие к поверхности утюга.

Когда утюг нужно чистить

В целом есть несколько признаков, свидетельствующих о необходимости скорейшей очистки утюга:

на горячей поверхности появились мелово-белые минеральные отложения или известковый налет;

от глажения тканей при слишком горячем режиме на утюге появились липкие остатки;

утюг плохо скользит, поэтому приходится прилагать усилия, чтобы проводить им по ткани;

утюг оставляет следы и разводы.

Чтобы очистить засоренные паровые отверстия, следует воспользоваться ватной палочкой, смоченной в растворе воды и белого уксуса.

Кстати, после глажки в резервуаре часто остается несколько капель воды, поэтому оставьте резервуар открытым, чтобы он полностью высох. Иначе бактерии начнут накапливаться внутри, что приводет к появлению неприятного запаха, особенно если вы используете утюг довольно редко. Детальнее о том, как отмыть забитые отверстия парового утюга и чем еще можно почистить прибор – читайте в материале.

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