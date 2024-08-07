Будет как новый: чем отчистить противень после жарки в духовке

Если вы готовите дома, то противень – это одна из ваших главных рабочих лошадок. Его можно использовать для всего: от приготовления обедов до выпечки любимых десертов. Но из-за частого использования на предмете накапливается жир и грязь, требующие регулярной уборки.

Чтобы не тратить много усилий на уход за противнем, регулярно мойте его с соответствующими средствами. OBOZ.UA собрал несколько способов, для которых вам понадобятся обычные продукты. Которые, впрочем, будут очень эффективны против пригоревшего жира.

Чистка перекисью водорода

Комбинация пищевой соды и перекиси помогает расщеплять жир и легко удалять налипшую грязь. Чтобы воспользоваться их силой, щедро посыпьте противень пищевой содой, а затем полейте его 3% раствором перекиси. При необходимости добавьте еще соды, чтобы получить пастообразную субстанцию. Оставьте средство работать на 2-3 часа, после чего потрите лист неабразивной губкой. После этого промойте его теплой водой и протрите насухо.

Уксусное замачивание

Естественная кислотность уксуса позволяет расщеплять даже устаревшие пятна жира на противне. Чтобы усилить его действие, возьмите пищевую соду и посыпьте поверхность, которую нужно очистить. Затем вылейте на нее уксус и дайте смеси перепениться. После этого оставьте средство работать на период от 30 минут до ночи – в зависимости от уровня загрязнения. Далее протрите и промойте противень.

Чистка алюминиевой фольгой

Проволочная губка может царапать поверхность противня, а вот фольга будет не менее эффективной, зато более деликатной. Возьмите кусок алюминиевой фольги и скатайте его в шарик. Нанесите ваше привычное средство для мытья посуды прямо на лист. Шариком из фольги потрите все загрязненные места, а затем промойте противень. Имейте в виду, что этот метод не подходит для чистки предметов с антипригарным покрытием.

Обезжиривание винным камнем

Винный камень – это кислота, часто используемая в приготовлении пищи, в частности в выпечке. Она так же эффективна для очищения посуды, как и уксус. Смешайте сухой порошок винного камня с водой, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на поверхность противня и оставьте на 30-60 минут, после чего поверхность протрите и промойте.

Чистка содой и водой

Хотя пищевая сода будет наиболее эффективной в сочетании с уксусом или перекисью водорода, она также может убрать немало загрязнений в сочетании с обычной водой. Смешайте четверть стакана содового порошка с несколькими столовыми ложками воды, чтобы получилась паста. Распределите эту пасту по противню и оставьте не менее чем на 30 минут. Дальше все по привычной схеме: потрите загрязнение губкой и промойте поверхность водой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как чистить чугунные решетки на плите.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.