Будет как новый: три способа отмыть противень для духовки

Если быть совсем честными, глубокую чистку противня для духовки мы часто откладываем до последнего и вспоминаем о нем, только когда грязь уже намертво прилипла к поверхности. Однако чистка этого атрибута кухни может быть не такой уж и сложной.

Как выяснил OBOZ.UA. для тщательной чистки противня вам понадобятся достаточно простые и недорогие средства. А времени процесс много не отнимет. Выберите один из трех методов или испытайте все, чтобы найти наиболее эффективный.

Почему противень лучше чистить вручную

Грязный противень не только ухудшает вкус блюд, он еще и начинает неравномерно нагреваться, из-за чего процесс приготовления нарушается. Но вот проблема – эксперты советуют чистить его вручную, а не мыть в посудомоечной машине.

Все дело в том, что предмет, изготовленный из алюминия, не предназначен для машинного мытья. А противень с антипригарным покрытием хоть и можно мыть в посудомойке, используемые в ней средства могут быть слишком агрессивными для чувствительной поверхности. Поэтому переходим к методам ручной очистки предмета.

Чистка пастой из соды и перекиси

Пищевая сода и аптечная перекись водорода, вступая в реакцию, создают мощный очищающий эффект. И при этом не выделяют токсических веществ. Поэтому этот дуэт идеально подходит для ухода за посудой.

Начните с того, что смойте с противня все, что можно счистить механически, и высушите его. Далее в небольшой миске смешайте половину стакана пищевой соды с 2-3 столовыми ложками перекиси водорода. Готовое средство должно напоминать по консистенции зубную пасту, поэтому при необходимости отрегулируйте пропорции.

Когда паста будет готова, равномерно распределите ее по поверхности противня и оставьте на 15-20 минут. За это время средство размягчит отложения жира и грязи. Все, что останется, это потереть поверхность абразивной стороной губки, сполоснуть и высушить противень.

Чистка содой с уксусом

Еще одно вещество, хорошо работающее в дуэте с содой, это уксус. Вместе они дают активную пену, которая эффективно разрушает типичные для противня загрязнения.

Снова начните чистку с того, что промойте предмет водой, но не вытирайте насухо. Посыпьте противень щедрой порцией соды, чтобы она равномерно покрыла дно, а затем полейте ее белым уксусом или распылите его сверху. Вещества вступят в бурную реакцию и начнут выделять пену – дайте этой реакции завершиться. В общей сложности соду и уксус лучше оставить на поверхности на те же 15-20 минут, а затем потереть ее и промыть под струей воды.

Мытье содой со средством для посуды

Средство для мытья посуды – лучший вариант, если нужно справиться с устаревшим жиром. А сода лишь усилит его свойства, вдобавок выступив мягким абразивом для чистки.

Чтобы использовать этот тандем, начните с промывки противня под водой, а затем посыпьте его содой, как в предыдущем методе, и полейте жидким средством для посуды. Как вариант, можно приготовить из них пасту, смешав в миске нужное количество содового порошка с мылом, а затем нанести ее на противень.

Далее дайте средству минимум 15-20 минут подействовать и с помощью губки тщательно протрите поверхность, чтобы счистить с нее все загрязнения. Напоследок тщательно ополосните и высушите противень.

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