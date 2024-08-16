Как правильно мыть гейзерную кофеварку, чтобы кофе имел идеальный вкус: советы

Гейзерные кофеварки используют давление пара, чтобы создать концентрированный напиток, который по вкусу ближе к эспрессо. Крепкая чашка утреннего кофе всегда кажется хорошей идеей, но времени на мытье кофеварки обычно не хватает.

Да и после мытья часто бывает, что вкус кофе словно меняется – становится не таким насыщенным. Эксперты рассказали, как правильно мыть гейзерную кофеварку, чтобы кофе имел идеальный вкус.

Как мыть гейзерную кофеварку

После завершения приготовления дайте кофеварке полностью остыть. После этого открутите отдельные отсеки и промойте каждую камеру горячей водой.

Вытрите все пятна – это важно, поскольку остатки кофе могут подгореть во время последующего использования, что испортит вкус.

Высушите емкость тканью из микрофибры.

Гейзерные кофеварки не следует мыть посудомоечной машиной, поскольку моющие средства слишком жесткие и могут проникнуть в поверхность. Это может изменить вкус кофе, придав ощутимый мыльный привкус.

Как очистить кофеварку от известкового налета

Если вы заметили на кофеварке белый налет, вам придется использовать более сильное средство, чтобы расщепить накопление минералов.

Вам понадобится уксус. Уксусная кислота помогает разъедать минеральные отложения – это происходит посредством специфической химической реакции. Уксус, контактируя с карбонатом кальция в накоплениях, превращает его в разновидность соли, которую затем легко вымывает.

Просто добавьте в воду 2 чайные ложки уксуса. Закрутите верхнюю крышку, поставьте емкость на плиту и дайте закипеть воде. Затем удалите смесь и промойте кофеварку водой, чтобы удалить остатки.

Не стоит сразу готовить кофе после столь сильной очистки. Лучше первые три порции просто выбросить – это устранит остаточный привкус.

Альтернатива уксуса

Если под рукой нет уксуса, можно использовать и лимонную кислоту. Этот цитрусовый приём легко удалит пятна от жесткой воды. Шаги те же: наполните кофеварку в линию, добавьте 2 чайные ложки лимонной кислоты в воду, поставьте на плиту и заварите без кофе. После этого промойте водой емкость и приготовьте три чашки кофе, которые нужно вылить, чтобы не портить вкус. Так же, как уксус, лимонная кислота реагирует с карбонатом кальция в накоплении, превращая его в разновидность соли.

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