Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж

Хотя многие невесты нанимают профессионального визажиста, чтобы создать праздничный образ, не всегда ожидания совпадают с реальностью. Чтобы в последний момент не случилось разочарований, можно выбрать отличную альтернативу – сделать идеальный макияж своими руками – конечно, предварительно потренировавшись.

Это также отличный способ сэкономить – вам не придется платить за чьи-то услуги, согласовывать время, добираться в салон. То есть у вас будет больше времени и ресурсов, чтобы сосредоточиться на других важных аспектах планирования свадьбы. Эксперты дали универсальные советы, которые помогут сделать дома идеальный свадебный макияж.

Советы для свадебного макияжа

В отличие от повседневного макияжа, который вы можете легко подправлять каждые несколько часов, свадебный макияж должен оставаться на месте во время церемонии, фотосессии и вечеринки. Поэтому стоит заранее позаботиться о качественных и стойких косметических средствах.

Сеть переполнена вариантами праздничных образов – вам просто стоит выбрать тот, который подходит вам.

Рейна Ким, визажист и парикмахер, советует искать варианты макияжа, ориентируясь на сходство типов лица. Например, попробуйте определить, на кого из знаменитостей вы максимально похожи – и пересмотрите все образы, которые могут подходить и вам.

"Соблюдение тенденций макияжа, которые не подходят вашему лицу, может привести к неуклюжему виду", – подчеркнула Ким. Она также предостерегает от копирования образа, который вы видите в интернете только потому, что он сейчас в тренде.

Подумайте, какие цвета лучше всего дополнят ваш тон кожи. Поиск правильного оттенка имеет решающее значение. Вы даже можете смешивать разные тона, чтобы создать идеальное сочетание.

Выбирая косметику, лучше полагаться на проверенные формулы, ведь экспериментирование с новыми брендами может привести к аллергической реакции. Лучше приобрести средства за несколько недель до праздничного события и оценить их влияние на кожу.

Вот некоторые продукты, которые важно иметь под рукой для свадебного макияжа:

праймер;

консиллер;

румяна;

бронзатор;

хайлайтер;

пудра;

тональная основа;

тени для век;

тушь для ресниц;

накладные ресницы и клей;

подводка для глаз;

помада или блеск для губ;

карандаш для губ;

спрей для фиксации;

кисточки для макияжа.

Самое главное – подготовка кожи. Вы можете предварительно посетить дерматолога или косметолога и попросить их провести предсвадебную процедуру. Сияющая здоровая кожа будет иметь огромное значение, когда придет время наносить макияж.

И хотя может появиться соблазн провести немного времени на свежем воздухе, чтобы получить естественный загар, убедитесь, что вы соблюдаете правила защиты от солнца. Длительное воздействие может привести к солнечным ожогам, неравномерной пигментации кожи и сухости.

Пошаговая инструкция

Утром перед свадьбой важно приготовить кожу. Используйте легкий крем с эффектом увлажнения, чтобы добавить сияние. Не забывайте о праймере.

Используйте базовые продукты. В отличие от обычного повседневного макияжа, следует убедиться, что вы выбрали устойчивое основание, которое не будет растекаться или забиваться в мелкие мимические морщинки. После нанесения основания добавьте румяна, консиллер или бронзатор.

Тщательно растушуйте средства для тонировки кожи. Так вы устраните резкие линии и создадите безупречную ровную основу.

Нанесите пудру для фиксации – она сохранит ваш макияж естественным и свежим.

Удлиненные ресницы подчеркнут ваше лицо. Можно добавить немного накладных пучков для более густых и более длинных ресниц. Нанесите тени, подводку или тушь. Подчеркните брови.

В зависимости от того, нравится вам больше помада или блеск, соблюдайте свой проверенный метод, когда дело касается свадебного макияжа. И не забудьте про карандаш для губ – в сочетании с ним помада будет держаться немного дольше.

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