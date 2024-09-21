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Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж

Алина Милсент
Rest
3 минуты
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Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж

Хотя многие невесты нанимают профессионального визажиста, чтобы создать праздничный образ, не всегда ожидания совпадают с реальностью. Чтобы в последний момент не случилось разочарований, можно выбрать отличную альтернативу – сделать идеальный макияж своими руками – конечно, предварительно потренировавшись.

Это также отличный способ сэкономить – вам не придется платить за чьи-то услуги, согласовывать время, добираться в салон. То есть у вас будет больше времени и ресурсов, чтобы сосредоточиться на других важных аспектах планирования свадьбы. Эксперты дали универсальные советы, которые помогут сделать дома идеальный свадебный макияж.

Советы для свадебного макияжа

В отличие от повседневного макияжа, который вы можете легко подправлять каждые несколько часов, свадебный макияж должен оставаться на месте во время церемонии, фотосессии и вечеринки. Поэтому стоит заранее позаботиться о качественных и стойких косметических средствах.

Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж

Сеть переполнена вариантами праздничных образов – вам просто стоит выбрать тот, который подходит вам.

Рейна Ким, визажист и парикмахер, советует искать варианты макияжа, ориентируясь на сходство типов лица. Например, попробуйте определить, на кого из знаменитостей вы максимально похожи – и пересмотрите все образы, которые могут подходить и вам.

"Соблюдение тенденций макияжа, которые не подходят вашему лицу, может привести к неуклюжему виду", – подчеркнула Ким. Она также предостерегает от копирования образа, который вы видите в интернете только потому, что он сейчас в тренде.

Подумайте, какие цвета лучше всего дополнят ваш тон кожи. Поиск правильного оттенка имеет решающее значение. Вы даже можете смешивать разные тона, чтобы создать идеальное сочетание.

Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж

Выбирая косметику, лучше полагаться на проверенные формулы, ведь экспериментирование с новыми брендами может привести к аллергической реакции. Лучше приобрести средства за несколько недель до праздничного события и оценить их влияние на кожу.

Вот некоторые продукты, которые важно иметь под рукой для свадебного макияжа:

  • праймер;
  • консиллер;
  • румяна;
  • бронзатор;
  • хайлайтер;
  • пудра;
  • тональная основа;
  • тени для век;
  • тушь для ресниц;
  • накладные ресницы и клей;
  • подводка для глаз;
  • помада или блеск для губ;
  • карандаш для губ;
  • спрей для фиксации;
  • кисточки для макияжа.

Самое главное – подготовка кожи. Вы можете предварительно посетить дерматолога или косметолога и попросить их провести предсвадебную процедуру. Сияющая здоровая кожа будет иметь огромное значение, когда придет время наносить макияж.

И хотя может появиться соблазн провести немного времени на свежем воздухе, чтобы получить естественный загар, убедитесь, что вы соблюдаете правила защиты от солнца. Длительное воздействие может привести к солнечным ожогам, неравномерной пигментации кожи и сухости.

Пошаговая инструкция

Будет как у профи: как сделать самостоятельно свадебный макияж
  • Утром перед свадьбой важно приготовить кожу. Используйте легкий крем с эффектом увлажнения, чтобы добавить сияние. Не забывайте о праймере.
  • Используйте базовые продукты. В отличие от обычного повседневного макияжа, следует убедиться, что вы выбрали устойчивое основание, которое не будет растекаться или забиваться в мелкие мимические морщинки. После нанесения основания добавьте румяна, консиллер или бронзатор.
  • Тщательно растушуйте средства для тонировки кожи. Так вы устраните резкие линии и создадите безупречную ровную основу.
  • Нанесите пудру для фиксации – она сохранит ваш макияж естественным и свежим.
  • Удлиненные ресницы подчеркнут ваше лицо. Можно добавить немного накладных пучков для более густых и более длинных ресниц. Нанесите тени, подводку или тушь. Подчеркните брови.
  • В зависимости от того, нравится вам больше помада или блеск, соблюдайте свой проверенный метод, когда дело касается свадебного макияжа. И не забудьте про карандаш для губ – в сочетании с ним помада будет держаться немного дольше.

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