Обладает мгновенным эффектом: как сделать удачный контуринг лица. Видео

Если вы любите делать макияж, вы, по меньшей мере, знакомы с концепцией контуринга. Идея состоит в том, чтобы затенить с помощью специальной косметики те участки лица, которые вы хотите зрительно уменьшить.

Но, похоже, вы все время делали его неправильно. Обычно вы наносите скульптор на впадину под скулой, а затем растушевываете его, чем подчеркиваете естественную тень. Это должно сделать лицо визуально более худым. Однако в TikTok-блоге Makeup появился лайфхак, способный перевернуть это представление.

По словам авторов ролика, контурирование нанесением линии под скулу делает лицо похожим на лицо марионетки. Вместо этого они предложили улучшенную технику, которая визуально подтянет ваше лицо.

Все, что вам понадобится из дополнительных инструментов – это ваши пальцы. Сделайте ими знак "победа" и приложите к лицу так, чтобы указательный палец проходил через наружный угол глаза и касался хвостика брови, а средний прилегал к углублению скуловой кости у уха.

Теперь возьмите средство для контурирования и проведите им вдоль среднего пальца к центру лица, а затем в обратном направлении вдоль указательного. На скуле должна появиться немаленькая по размеру галочка.

После этого тщательно растушуйте скульптор и подтяните его в направлении скулы. Ваше лицо моментально примет более подтянутый вид. И все это без выраженных полос и нежелательных эффектов.

Впрочем, в комментариях отметили, что такой метод может не подойти тем, у кого высокие и хорошо выраженные скулы. Такая растушевка может подчеркнуть их слишком сильно. Но большинству лиц этот способ подойдет идеально. Он в любом случае достоин того, чтобы попробовать.

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