Будет много изменений: 4 знака зодиака получат послание от Вселенной в июле 2024 года

Июль принесет много изменений, но станет лишь прелюдией к некоторым сложным августовским транзитам. Месяц начинается с ретроградного Нептуна. Новолуние в Раке 5 июля будет периодом эмоциональной осознанности и размышлений. Венера войдет в знак Льва 11 числа, принося яркую огненную энергию.

Полнолуние в Козероге состоится 21 июля – это еще один период, когда стоит подумать о дальнейших планах и перспективах. С началом сезона Льва наступит благоприятное время для самовыражения. Астрологи говорят, что вскоре четыре знака зодиака получат важное послание от вселенной и смогут начать новый этап в жизни.

Овен

Пора направить энергию на поиск гармонии и баланса. Концентрация планет в водных знаках заставит вас сосредоточиться на эмоциональном исцелении. Как знак, предпочитающий идти вперед на полной скорости, ретроградный Сатурн 29 июня подтолкнет вас к важным осознаниям. Вам нужно научиться замедлять темп, если вы хотите добиться успеха в карьере.

Прежде чем ощутить на себе энергию и силу сезона Льва, вам нужно научиться искать радости в простых вещах. Следует наладить отношения с близкими, прежде чем вы сможете продолжать тянуться к звездам.

Скорпион

Ваша правящая планета Марс может повлечь за собой некоторые конфликты в отношениях. Если вы не будете искать компромисс, есть риск серьезных недоразумений. Старайтесь понять точку зрения партнера, а не упорно гнуть свою линию.

Придется взять на себя больше ответственности в конце месяца. Как знак, понимающий ценность упорного труда, вы сможете добиться успеха в проектах, требующих стратегии и аналитики. Цель этого месяца заключается не в гонке за деньгами, а в поиске стабильности и уюта.

Козерог

Новолуние 5 июля обратит внимание на то, как вы заботились о своих отношениях, в частности, были ли вы рядом с людьми, которых любите, в непростые моменты жизни. В середине лета начнется период анализа и честности с собой. Пора взять на себя больше ответственности за свои действия.

Полнолуние 21 июля позволит вам поразмыслить над вашими успехами и достижениями за полугодие. Сезон Рака позволяет не только сосредоточиться на ваших партнерствах, но и подпитывает вашу независимость. Вы настоящие перфекционисты, которые могут стать одержимыми погоней за успехом. Однако сейчас самое лучшее, что вы можете сделать – это прислушаться к своему телу, поскольку ваш правитель Сатурн начнет ретроградить в течение четырех месяцев.

Водолей

Новолуние в Раке 5 июля – знак быть более открытыми и искренними в общении. Не бойтесь проявлять свои эмоции в сезон Рака. Пора развить более крепкие эмоциональные отношения с вашим партнером прямо перед тем, как Солнце войдет в знак Льва.

Луна будет противостоять Плутону 8 июля, добавляя больше возможностей для улучшения ваших отношений, если вы прилагаете усилия для личного исцеления. Пора вновь возобновить связь со своими мечтами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие дни в июле 2024 станут особенными для всех знаков зодиака.

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