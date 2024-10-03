Будет ранний урожай: как правильно посеять щавель осенью

Щавель – вкусная и полезная культура, которая станет идеальным дополнением к блюдам. Обычно щавель ассоциируется с первой весенней зеленью, так что нужно вовремя посеять растение осенью.

OBOZ.UA рассказывает, как правильно посадить щавель на зиму. Чтобы урожай был ранний, нужно выбрать оптимальное время посадки: растение не должно прорасти в период временного потепления – так называемого бабьего лета.

Когда и как сеять щавель

Лучшее время для посадки – конец октября либо даже начало или середина ноября. Все зависит от погодных условий.

Семена можно сеять в небольшие ямки или воспользоваться процедурой свободного посева. Углублять посадочный материал следует на глубину не более 2 см, а оптимальное расстояние между строчками должно составлять 30 см.

Опытные огородники советуют сеять побольше семян, ведь зимние условия точно несколько снизят количество урожая. Весной, когда появятся побеги, их нужно проредить, оставляя дистанцию в 5 см. При втором прореживании можно даже увеличить расстояние до 15 см. Это нужно для того, чтобы между листьями достаточно циркулировал воздух. Отсутствие циркуляции может привести к появлению грибковых спор и загниванию.

Где сеять щавель

Щавель – это многолетнее растение, поэтому участок нужно выбирать внимательно. Растение будет хорошо расти в полутени, так что можно сеять под деревьями или заборами. Щавелю вполне хватит всего полдня под солнечными лучами для качественного роста. Обратите внимание, что при посадке на зиму нужно выбрать такой участок, где быстрее сойдет снег.

Также важно подготовить почву. Если уже начался сезон осенних дождей и грядка слишком влажная, нужно добавить дренаж.

Пригодятся удобрения – на 1 кв. м. почвы 35 г суперфосфата, 25 г хлористого калия и 5-7 кг компоста или гноя. Конечно, почву следует хорошо перекопать, а перед посадкой полезно будет добавить к ней мочевину.

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