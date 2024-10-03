Посевной календарь на октябрь: что нужно успеть посадить

Растения это тоже живые организмы, поэтому они не менее восприимчевы к астрономическим движениям, чем люди. Именно поэтому перед посадкой следует обратить внимание на фазы Луны.

Важно правильно спланировать свои действия, чтобы получить хороший и щедрый урожай. Потому OBOZ.UA публикует посевной календарь, который вам в этом поможет.

Луна оказывает свое влияние на биоритмы растений. Например, когда спутник растет, то и помогает саду развиваться. А в Полнолуние вообще лучше не приближаться к культурам.

Использование посевного календаря поможет определить благоприятные дни для посадки растений и выполнения других важных работ в саду и на огороде.

Фазы Луны в октябре 2024 года

1 октября – нисходящая Луна;

2 октября – новая Луна;

3-16 октября – Растущая Луна;

17 октября – полная Луна;

18-31 октября – нисходящая Луна.

Благоприятные дни для посадки в октябре 2024 года: 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 числа.

Неблагоприятные дни для работы в саду и огороде: 1-3, 12, 13, 17, 31 числа. В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, обрезкой деревьев, уборкой и другими делами, не требующими непосредственного взаимодействия с посадкой и выращиванием растений.

Что и когда можно сеять в октябре 2024 года

Картофель, морковь, свекла : высаживать с 19 по 26 октября.

Лук, чеснок : лучшие дни – 5-11, 19-24, 29 октября.

Томаты, перец, баклажаны : рекомендуется сеять с 4 по 11 октября.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква : высаживать с 4 по 11 октября.

Капуста : благоприятные дни – 4-11 октября.

Салаты, шпинат, укроп, петрушка : высаживать с 14 по 17, с 19 по 26 октября.

Для посадки ягодных кустов и плодовых деревьев лучшими днями являются 4-11 октября.

Однолетники, многолетние и комнатные цветы : высаживать с 4 по 10 и с 13 по 16 октября.

Луковичные и клубневые растения: рекомендуется сеять с 18 по 23 октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить дома летопсы – суккуленты, похожие на цветущие камни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.