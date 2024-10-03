Посевной календарь на октябрь: что нужно успеть посадить
Растения это тоже живые организмы, поэтому они не менее восприимчевы к астрономическим движениям, чем люди. Именно поэтому перед посадкой следует обратить внимание на фазы Луны.
Важно правильно спланировать свои действия, чтобы получить хороший и щедрый урожай. Потому OBOZ.UA публикует посевной календарь, который вам в этом поможет.
Луна оказывает свое влияние на биоритмы растений. Например, когда спутник растет, то и помогает саду развиваться. А в Полнолуние вообще лучше не приближаться к культурам.
Использование посевного календаря поможет определить благоприятные дни для посадки растений и выполнения других важных работ в саду и на огороде.
Фазы Луны в октябре 2024 года
- 1 октября – нисходящая Луна;
- 2 октября – новая Луна;
- 3-16 октября – Растущая Луна;
- 17 октября – полная Луна;
- 18-31 октября – нисходящая Луна.
Благоприятные дни для посадки в октябре 2024 года: 4-11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29, 30 числа.
Неблагоприятные дни для работы в саду и огороде: 1-3, 12, 13, 17, 31 числа. В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, обрезкой деревьев, уборкой и другими делами, не требующими непосредственного взаимодействия с посадкой и выращиванием растений.
Что и когда можно сеять в октябре 2024 года
Картофель, морковь, свекла : высаживать с 19 по 26 октября.
Лук, чеснок : лучшие дни – 5-11, 19-24, 29 октября.
Томаты, перец, баклажаны : рекомендуется сеять с 4 по 11 октября.
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква : высаживать с 4 по 11 октября.
Капуста : благоприятные дни – 4-11 октября.
Салаты, шпинат, укроп, петрушка : высаживать с 14 по 17, с 19 по 26 октября.
Для посадки ягодных кустов и плодовых деревьев лучшими днями являются 4-11 октября.
Однолетники, многолетние и комнатные цветы : высаживать с 4 по 10 и с 13 по 16 октября.
Луковичные и клубневые растения: рекомендуется сеять с 18 по 23 октября.
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