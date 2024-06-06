Будет ровной и сочной: как ухаживать за морковью после посева

Морковь – один из самых популярных овощей, который не только вкусный, но и очень полезный. Поэтому он является незаменимой составляющей многих блюд.

Но вырастить красивую, ровную и сочную морковь – задача не из легких. С момента посева до сбора урожая этот овощ нуждается в специальном уходе, о котором подробнее рассказал Сам собі агроном.

Морковь нужно сажать в легкие, плодородные, хорошо структурированные почвы с высоким показателем аэрации и хорошей влагопроницаемостью. Однако для того чтобы получить хороший и вкусный урожай этого недостаточно.

Первое прореживание и азотная подкормка

Приблизительно через 3-4 недели после появления всходов на растении появляется полноценный третий листик. Тогда и нужно провести первое прореживание.

Перед заходом солнца следует обильно полить грядку водой, чтобы облегчить выдергивание побегов. На следующий день ранним утром нужно провести процедуру прореживания. Расстояние между растениями в конце концов должно быть примерно 2-2,5 см.

Сразу после прореживания уберите подальше вырванные плоды, чтобы не привлечь насекомых запахом моркови. Затем разрыхлите землю вокруг оставленных побегов, утрамбуйте ее руками и при необходимости засыпьте углубление грунтом.

Также сразу после прореживания следует провести комплексную подкормку раствором мочевины и калие-магнезии или настойкой из гноя в пропорции 1:15. Питательную жидкость вносят во влажную почву в междурядьях и под корень.

Второе прореживание и калийная подкормка

Второе прореживание проводится через 3-3,5 недели после первого, когда корнеплоды достигают пучковой спелости, то есть диаметр корешка составляет 0,5-0,6 см. Важно не затягивать с этой процедурой, поскольку корневая система растений может переплестись, что усложнит удаление лишних сеянцев.

Расстояние между растениями после второго прореживания должно составлять 4,5-5 сантиметров. Такая площадь позволяет моркови гармонично развиваться и наращивать размер корнеплодов.

После процедуры грядку снова обильно проливают водой и проводят вторую подкормку, используя калийные удобрения. Это может быть зольный настой, приготовленный из 1/2 литра золы на ведро воды, или раствор сульфата калия. Для его приготовления размешайте 2 столовых ложки вещества в ведре воды. Для подкормки используется 5 л жидкости на погонный метр грядки.

Третья подкормка

В начале августа корнеплоды активно наливаются, поэтому этот период является оптимальным для калийной подкормки, способствующей процессам созревания. Для этого используют 1/2 стакана золы на квадратный метр грядок. Ее следует засыпать в борозды в междурядьях или присыпать ею почву вокруг саженцев. Также можно приготовить зольный настой для полива или вместо золы применять раствор сульфата калия или калийной селитры (три десертные ложки на десять литров воды).

Полив моркови летом

В самом начале вегетации и после второго прореживания культура нуждается в обильном поливе, но в остальное время нужно увлажнять почву значительно реже. Помните, что морковь представляет собой засухоустойчивую культуру, поэтому ее поливают раз в неделю только во время жары и засухи. Жидкость должна проникнуть в грунт на глубину одного слоя.

Слишком частые и поверхностные поливы вредят растениям, заставляя их корни расти близко к поверхности в поисках влаги.

Окучивание

В конце июля для предупреждения позеленения верхушки плодов рекомендуется провести окучивание, подгребая землю вокруг каждого саженца.

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