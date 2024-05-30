Как вырастить голубику в собственном саду: полная инструкция

Голубика завоевывает все больше сердец украинских садоводов. Эта ягода не только невероятно вкусна и полезна, но и относительно неприхотлива в уходе.

В магазинах цены на голубику достигают невероятных высот, поэтому если выращивать ее собственноручно, можно хорошо сэкономить. О том, как посадить эту культуру и как ухаживать за ней, рассказал Сім’я і дім.

Голубику, как правило, сажают в разное время, в зависимости от региона. Но считается, что для нормальной адаптации растения до холодов должно быть не менее 1-1,5 месяца.

Выбор саженцев

От правильно выбранного саженца зависит успех выращивания голубики. Лучше всего покупать саженцы в специализированных рассадниках и крупных магазинах. Там они обычно продаются в небольших горшках и имеют закрытую корневую систему.

При покупке саженца обратите внимание на то, хорошо ли выражен крепкий годовой прирост, не имеют ли побеги повреждений и хорошо ли выглядят листья.

Место для посадки голубики

Голубика – светолюбивое лесное растение, поэтому для его посадки выбирайте открытый, солнечный участок, напоминающий лесную поляну. Это место должно быть защищено от сквозняков и не находиться в низине, чтобы там не застаивалась вода. Также эти ягоды можно сажать вдоль забора или у деревьев.

Посадочная яма для голубики

Место для посадки голубики следует готовить заранее. В природе она растет в кислых почвах, хорошо пропускающих влагу и содержащих много полуперепревшей органики. Для большинства других растений такие условия неблагоприятны, поэтому для голубики следует отвести отдельный участок.

Для начала выкопайте яму размером 50 на 50 см. Если вы планируете сажать несколько кустов, лучше выкопать траншею и сажать их на расстоянии 60-120 см.

На дно нужно положить дренаж толщиной 15-20 см. Это может быть хвойная щепа, опилки, большие куски сосновой коры или шишки. Если на вашем участке высоко подходят грунтовые воды, то под дренаж нужно положить слой керамзита.

Затем заполните смесью, состоящей из:

5 частей кислого верхового торфа;

3 частей хвойной лесной подстилки;

2 частей речного песка.

Потом хорошо полейте субстрат, чтобы он уселся.

Посадка голубики

Эксперты рекомендуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, ведь они гораздо лучше приживаются.

В яме, заполненной субстратом, сделайте углубление размером с корневую грудку. Уложите вниз удобрение для кислолюбивых растений, немного перемешайте с субстратом и уложите растение в лунку, немного расправив корни. После посадки обильно полейте куст.

Уход за голубикой

Молодую голубику нужно хорошо замульчировать слоем толщиной около 8-10 см. Также важно постоянно поддерживать субстрат в увлажненном состоянии, но не заливать.

Первую подкормку нужно делать через год после посадки голубики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить на огороде полезный овощ батат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.