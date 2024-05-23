Будет украшением двора: как спасти петунию от пожелтения и болезней

Петуния – одно из самых простых в уходе цветущих декоративных растений, которое можно вырастить на открытом воздухе. Уход за ней достаточно прост, но чтобы получить действительно хорошую клумбу или кашпо с красивым каскадом цветов, все же определенные требования соблюдать надо.

Как рассказывают любители этого цветка, он может страдать от некоторых болезней и плохо реагировать как на засуху, так и на перелив пожелтением листьев. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ухаживать за петунией, чтобы она выглядела наилучшим образом.

Как ухаживать за петунией

Главное в уходе за цветком помнить, что он чувствителен к любым отклонениям в поливе. А еще плохо переносит внесение холодной воды. Лучше всего петунии подходит отстоянная вода комнатной температуры. Режим полива можно выбирать удобный для себя: обильный, но раз в неделю или ежедневный, но маленькими порциями воды.

При поливе важно избегать попадания воды на листья растения, иначе оно может начать страдать от грибковых инфекций. Оптимальное время полива растения – на закате.

Высаживать цветок в открытый грунт можно не раньше, чем ночные температуры стабильно превысят 10 градусов тепла. В холоде он быстро гибнет.

Что делать, если листья петунии начали желтеть

Если вы заметили, что листья растения начали желтеть, проверьте состояние почвы под ним – скорее всего вы перелили свою петунию. Прекратите полив, пока земля в контейнере или на клумбе не просохнет примерно на 1-2 см. Также можно рыхлить землю по периметру горшка, чтобы влага испарялась быстрее. Тем временем займитесь реабилитацией цветка.

Удалите поврежденные побеги. Также хорошо будет прищепить верхушки растения. Это поможет лучше восстановиться его боковым побегам. Если за 3-4 дня растение не начало снова зеленеть, ищите другую причину проблемы.

Например, пожелтение может возникать из-за нехватки места для корневой системы цветка. Тогда его нужно перенести в больший горшок. В любом случае, емкость под петунию должна быть не менее 3 литров объемом.

Если петуния заболела черной ножкой

Если стебли растения начали чернеть в нижней части, терять упругость и плотность, скорее всего, вы имеете дело с черной ножкой. Эта болезнь может быстро привести к гибели петунии. Однако болеет в основном рассада, а не взрослый цветок.

Вызвать такую проблему могут грибки и бактерии, размножающиеся в почве при повышенной влажности и тепле. Чтобы избежать развития черной ножки, эксперты советуют присыпать семена цветка при проращивании песком. Так возле него не будет задерживаться вода, необходимая для развития возбудителей болезни.

Если вы заметили признаки чёрной ножки на петунии, сократите полив цветка. А также обработайте землю 1% раствором марганцовки или препаратом типа фитоспорина.

Какие болезни поражают петунию

Типичными для петуний бывают несколько болезней. Все они нуждаются в немедленном лечении, как только вы заметите первые признаки на растении.

Мучнистая роса. Возбудитель этой болезни передается с землей или через воздух. Проявляется она в белом налете. При этом в растении начинают нарушаться обменные процессы.

Серая гниль. Эту болезнь вызывает грибковое поражение, которое развивается из-за поврежденной корневой системы. В таком случае по всему растению начинают появляться бурые пятна, которые со временем увеличиваются.

Железный хлороз. Эта болезнь приводит к обесцвечиванию листьев, деформирует бутоны и вызывает усыхание верхушечных побегов.

Паутинный клещ. Заражение проявляется в виде появления на растении тоненькой паутинки, которую плетут тли определенного вида. Паразит высасывает сок растения и нарушает в нем фотосинтез. Со временем бутоны усыхают, а листья начинают сильно деформироваться.

Бороться с каждым из этих заболеваний нужно с помощью специальных препаратов. Подобрать конкретное средство вам помогут в магазине агрохимии. Но не медлите с визитом. И обязательно сделайте несколько фотографий признаков заражения, чтобы консультант мог лучше разобраться, что поможет вашей петунии выздороветь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если не цветет спатифиллум.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.