Почему не цветет спатифиллум: эксперты описали все причины

Спатифиллум, известный также как "женское счастье" – это популярное комнатное растение, которое ценится за элегантные белые цветы и неприхотливость в уходе. Однако иногда даже оно может перестать цвести.

К счастью, причины, которые негативно влияют на развитие спатифиллума, достаточно легко выявить и исправить. О них подробнее рассказал Woman and Home.

Спатифиллум при идеальных условиях может цвести два-три раза в год. Однако следует отметить, что молодые растения не будут цвести, пока они не созреют. На это может уйти более 1-2 лет, так что проявите терпение.

Несмотря на то, что за спатифиллумами достаточно легко ухаживать, можно допустить несколько ошибок, которые плохо повлияют на развитие растения и будут мешать ему цвести. К счастью, это не повод для беспокойства, поскольку их достаточно легко исправить.

Недостаточное освещение

Если ваш спатифилум стоит в тени, то, вероятно, ему не хватает света. Попытайтесь поставить растение на окно, которое выходит на север или восток, но избегайте прямых солнечных лучей, ведь они могут обжечь листья.

Полив

Спатифилумы плохо переносят слишком увлажненную почву. Это может стать причиной стресса для растения и помешать его цветению.

Поливайте "женское счастье" только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим.

Однако также не позволяйте земле полностью высохнуть. Обратите внимание, что поникшие листья могут свидетельствовать о недостаточном увлажнении, а пожелтевшие листья могут быть признаком чрезмерного полива.

Температура воздуха

Спатифилумы любят температуру от 18 до 30 градусов. Поэтому, если в вашем доме постоянно прохладно, это может повлиять на цветение растения.

Также причиной отсутствия цветения может стать слишком сухой воздух.

Питательные вещества

Спатифиллумам, как и любым растениям необходимо получать питательные вещества. Каждые два-три месяца в течение весеннего и летнего периода вегетации следует подкармливать его сбалансированным удобрением для комнатных растений.

Также если вы давно не пересаживали свой спатифиллум, возможно, ему уже нужен горшок побольше.

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