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Почему не цветет спатифиллум: эксперты описали все причины

Анна Онищенко
Rest
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Почему не цветет спатифиллум: эксперты описали все причины

Спатифиллум, известный также как "женское счастье" – это популярное комнатное растение, которое ценится за элегантные белые цветы и неприхотливость в уходе. Однако иногда даже оно может перестать цвести.

К счастью, причины, которые негативно влияют на развитие спатифиллума, достаточно легко выявить и исправить. О них подробнее рассказал Woman and Home.

Спатифиллум при идеальных условиях может цвести два-три раза в год. Однако следует отметить, что молодые растения не будут цвести, пока они не созреют. На это может уйти более 1-2 лет, так что проявите терпение.

Несмотря на то, что за спатифиллумами достаточно легко ухаживать, можно допустить несколько ошибок, которые плохо повлияют на развитие растения и будут мешать ему цвести. К счастью, это не повод для беспокойства, поскольку их достаточно легко исправить.

Недостаточное освещение

Если ваш спатифилум стоит в тени, то, вероятно, ему не хватает света. Попытайтесь поставить растение на окно, которое выходит на север или восток, но избегайте прямых солнечных лучей, ведь они могут обжечь листья.

Почему не цветет спатифиллум: эксперты описали все причины

Полив

Спатифилумы плохо переносят слишком увлажненную почву. Это может стать причиной стресса для растения и помешать его цветению.

Поливайте "женское счастье" только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим.

Однако также не позволяйте земле полностью высохнуть. Обратите внимание, что поникшие листья могут свидетельствовать о недостаточном увлажнении, а пожелтевшие листья могут быть признаком чрезмерного полива.

Температура воздуха

Спатифилумы любят температуру от 18 до 30 градусов. Поэтому, если в вашем доме постоянно прохладно, это может повлиять на цветение растения.

Также причиной отсутствия цветения может стать слишком сухой воздух.

Питательные вещества

Спатифиллумам, как и любым растениям необходимо получать питательные вещества. Каждые два-три месяца в течение весеннего и летнего периода вегетации следует подкармливать его сбалансированным удобрением для комнатных растений.

Также если вы давно не пересаживали свой спатифиллум, возможно, ему уже нужен горшок побольше.

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