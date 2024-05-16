Будьте осторожны: какие цветы для сада на самом деле ядовиты

Как правило, цветы выглядят невероятно привлекательно и захватывают дыхание. Поэтому неопытные садоводы обычно не задумываются, что некоторые из них опасны.

Некоторые растения содержат ядовитые вещества, которые могут навредить здоровью животных и людей. О том, каких цветов следует избегать при украшении сада, рассказал Sante.

Несмотря на красоту некоторых растений, их следует избегать, особенно если у вас есть дети и домашние любимцы. Некоторые цветы могут выделять токсические вещества, которые при попадании на кожу или внутрь организма могут спровоцировать аллергические реакции, отравления и другие серьезные заболевания.

Поздноцвет

Это растение очаровывает своими нежными розовыми цветами. Однако за этой красотой скрывается опасность.

Все части растения, включая листья, стебли и бутоны, содержат ядовитое вещество под названием алкалоид колхицин, что вызывает расстройство пищеварения при попадании в организм.

Арум пятнистый

Это экзотическое растение с необычными красными цветками, похожими на початок кукурузы, выглядит довольно привлекательно. Однако важно помнить, что оно содержит опасное ядовитое вещество ароин.

Контакт пятнистого арума с кожей может привести к сильному раздражению и ожогам. А при попадании внутрь живого организма этот цветок может парализовать центральную нервную систему.

Ландыш

Ландыши – это любимые весенние цветы многих людей, поэтому сложно поверить в то, что они таят в себе опасность.

Цветы, листья, ягоды и стебли ландышей содержат растительный яд, который может вызвать серьезные проблемы с сердцем.

Плющ

Вечнозеленый плющ, часто используемый для вертикального озеленения, может быть опасным как для людей, так и для животных, ведь отличить ядовитое растение от декоративного невероятно сложно.

Ядовитый плющ содержит маслянистый токсин урушиол, вызывающий серьезную аллергическую реакцию у большинства людей.

Олеандр

Все части олеандра содержат ядовитые гликозиды, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

При попадании в организм этот цветок вызывает проблемы с сердцем, сильные боли в животе, рвоту и диарею.

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