Как вырастить сладкую дыню: когда сажать, как часто поливать и нужно ли подкармливать

Дыни – это своеобразный символ тепла, лета и солнца. Кроме того, эти ароматные плоды не только вкусны, но и кладезь витаминов и минералов.

Чтобы получить большой и сладкий урожай, при выращивании дыни нужно соблюдать определенные правила. О них рассказывает OBOZ.UA.

Вырастить дыню на своем участке не так сложно, как кажется. Несмотря на то, что это очень теплолюбивая культура, даже в украинском климате дачники могут получить хороший урожай.

Сроки посадки

Как уже отмечалось, дыня очень любит тепло, поэтому сажать ее нужно только после того, как риск заморозков пройдет. Обычно эту культуру начинают выращивать с конца апреля. Это можно делать как рассадным методом, так и сеять семена сразу в открытый грунт.

Если вы выбрали выращивать дыни через рассаду, то эксперты рекомендуют высевать семена в специальные кассеты, поскольку это может способствовать повышению урожайности.

Правила севооборота

Перед тем, как сажать дыню, важно убедиться, что на этом участке раньше не росли помидоры, морковь или другие тыквенные культуры. Даже если вы раньше уже выращивали дыни, то следует каждый год менять место посадки.

В то же время после огурцов, капусты, чеснока, кукурузы, лука, фасоли, гороха или пряных трав дыни растут достаточно хорошо.

Полив

Полив – это очень важная часть ухода за растениями, однако когда дело доходит до полива дыни, то следует быть осторожными. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы влага попала на листья, стебли или цветы растения.

Кроме того, избыток воды может вызвать загнивание корней, поэтому поливать нужно умеренно и примерно один раз в неделю. Также используйте для полива теплую воду.

Уход

Чтобы обеспечить корням доступ к кислороду, почву вокруг растений нужно регулярно разрыхлять.

Также эта культура, как и любая другая, нуждается в подкормке. Вносить удобрения нужно до смыкания листьев, ведь после начала созревания плодов делать это не рекомендуется.

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