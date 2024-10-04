Будут как новые: гениальный способ для чистки сковородок

Новые сковородки красиво блестят и могут служить украшением интерьера на кухне. Но стоит вам несколько раз ими воспользоваться, как на поверхности появляются пятна и пригорелый жир – это неотвратимо и с такими загрязнениями приходится постоянно бороться.

Но что делать, если вы не хотите прилагать много усилий к чистке и при этом боитесь оставить на сковороде царапины? TikTok-блогерга @jennylefamily поделилась секретным средством, рецепту которого научилась от своей бабушки.

Чтобы приготовить чудо-смесь, вам понадобится в первую очередь пол-литровая бутылочка Coca Cola. Лучше берите ту, что без сахара. Вылейте шипучий напиток в бутылку с пульверизатором. Туда же добавьте две столовые ложки любой зубной пасты, можно самой дешевой, и примерно столько же жидкости для мытья посуды. Закрутите крышку и тщательно встряхните бутылку, чтобы хорошо перемешать все ингредиенты.

Жидкость для посуды в этой смеси, конечно же, отвечает за обезжиривание. Зубная паста служит мягким абразивом. А вот роль Coca Cola – быть кислотным растворителем. За счет слабой кислоты в своем составе она легко разрушает даже стойкие загрязнения.

Все, что останется, чтобы почистить ваши сковородки (а также кастрюли и любую другую посуду), это нанести смесь на пятна пригоревшего жира, потереть их и любоваться блеском чистой поверхности. Чтобы избавиться от стойких пятен, можно оставить смесь действовать на 10-15 минут. За это время она достаточно глубоко проникнет в пригоревшую грязь и сделает ее мягкой и податливой. Вы сможете удалить ее достаточно легко.

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