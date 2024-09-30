Как отчистить нагар на керамической плите: самый простой способ

Уход за стеклокерамической плитой может казаться действительно сложным, ведь чтобы хорошо работать она требует постоянной тщательной уборки. Наименьшие капли быстро пригорают к поверхности, а тереть их абразивом нельзя, чтобы не поцарапать плиту.

Звучит как причина отказаться от покупки этого типа плиты. Однако не спешите с выводами, пока не узнаете метод чистки, который нашел для вас OBOZ.UA. Он легок в исполнении и довольно быстр, а вдобавок очень эффективен.

Многие эксперты советуют чистить стеклокерамическую плиту с помощью специального скребка. Но его не всегда бывает достаточно. Особенно если на поверхности успели образоваться достаточно стойкие пятна.

Одним из способов удаления следов пригара на стеклокерамической плите является использование средства для мытья посуды и уксуса в сочетании. Для начала налейте немного мыла на пригоревшую грязь, чтобы оно полностью ее покрывало. А затем распылите смесь равных частей уксуса и воды на этот участок. Оставьте все действовать по крайней мере на 30 минут, а затем сотрите размягченный нагар губкой.

Также вы можете обработать намыленную часть плиты скребком. Но строго следуйте инструкциям по его использованию, чтобы не оставить царапин. При необходимости всю процедуру можно повторить.

Еще один способ удалить со стеклокерамики пригоревшую грязь, это воспользоваться силой пищевой соды. Для этого нужно начать с того, что скребком удалить как можно больше следов нагара. После этого сделайте пасту из пищевой соды и воды – она должна хорошо наноситься на поверхность и не растекаться. Нанесите пасту на загрязнение, накройте влажной тканью и оставьте на 30 минут. После этого снимите ткань и очистите плиту от остатков грязи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как чистить кухонные приборы кофейной смесью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.