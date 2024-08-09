Будут как новые: как идеально почистить мойку и кран из хрома

Хромированные поверхности придают элегантности и стиля кухонному интерьеру. Но их красоту могут затмить пятна от воды, остатки мыла и другие загрязнения, от которых трудно избавиться.

Иногда может показаться, что сохранять хороший вид хромовых кранов и моек невозможно. Но издание Martha Stewart поделилось советами, которые изменят ваше мнение.

На самом деле сохранять хромированные краны и мойки в идеальном состоянии достаточно легко, если у вас есть нужные инструменты, а именно:

Мыло для посуды;

Уксус;

Салфетка из микрофибры;

Не царапающая губка.

Как часто чистить хромированный кран и мойку

Как и с любой другой поверхностью, чем чаще вы будете чистить хромированные мойки, тем легче будет проходить процесс. В местах, где люди часто используют мойку, ее следует чистить от одного до трех раз в неделю, в зависимости от количества загрязнений.

Однако если вы хотите идеального результата, без отпечатков пальцев и налета, то нужно уделять несколько минут для протирания крана и мойки ежедневно.

Средство для мытья посуды

Мыло для посуды – отличный выбор для чистки хрома, поскольку оно доступно и очень эффективно. Однако для этого можно использовать только мягкие губки, ведь абразивные средства могут оставить царапины.

После того как вы нанесли вспененное средство и оттерли все пятна, используйте чистую сухую ткань из микрофибры и отполируйте хром, чтобы вернуть ему блеск.

Уксус

Уксус является простым и доступным моющим средством, которое можно использовать для многих поверхностей в вашем доме.

Чтобы очистить хромированные поверхности, сначала нужно приготовить раствор, состоящий из равных частей воды и белого уксуса.

Смочите в смеси мягкую ткань и медленно протрите кран и мойку, чтобы кислота успела расщепить минеральные отложения. Потом просто смойте раствор водой и высушите поверхность мягкой тканью или салфеткой, чтобы капли снова не оставили пятна известкового налета.

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