Будут как новые: как идеально почистить мойку и кран из хрома
Хромированные поверхности придают элегантности и стиля кухонному интерьеру. Но их красоту могут затмить пятна от воды, остатки мыла и другие загрязнения, от которых трудно избавиться.
Иногда может показаться, что сохранять хороший вид хромовых кранов и моек невозможно. Но издание Martha Stewart поделилось советами, которые изменят ваше мнение.
На самом деле сохранять хромированные краны и мойки в идеальном состоянии достаточно легко, если у вас есть нужные инструменты, а именно:
- Мыло для посуды;
- Уксус;
- Салфетка из микрофибры;
- Не царапающая губка.
Как часто чистить хромированный кран и мойку
Как и с любой другой поверхностью, чем чаще вы будете чистить хромированные мойки, тем легче будет проходить процесс. В местах, где люди часто используют мойку, ее следует чистить от одного до трех раз в неделю, в зависимости от количества загрязнений.
Однако если вы хотите идеального результата, без отпечатков пальцев и налета, то нужно уделять несколько минут для протирания крана и мойки ежедневно.
Средство для мытья посуды
Мыло для посуды – отличный выбор для чистки хрома, поскольку оно доступно и очень эффективно. Однако для этого можно использовать только мягкие губки, ведь абразивные средства могут оставить царапины.
После того как вы нанесли вспененное средство и оттерли все пятна, используйте чистую сухую ткань из микрофибры и отполируйте хром, чтобы вернуть ему блеск.
Уксус
Уксус является простым и доступным моющим средством, которое можно использовать для многих поверхностей в вашем доме.
Чтобы очистить хромированные поверхности, сначала нужно приготовить раствор, состоящий из равных частей воды и белого уксуса.
Смочите в смеси мягкую ткань и медленно протрите кран и мойку, чтобы кислота успела расщепить минеральные отложения. Потом просто смойте раствор водой и высушите поверхность мягкой тканью или салфеткой, чтобы капли снова не оставили пятна известкового налета.
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