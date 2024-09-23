Будут свежие до зимы: как вырастить огурцы в мешках

Почти месяц осени позади и свежих овощей на рынках становится все меньше – сезон подходит к концу. Впрочем, любителям салатов расстраиваться не стоит, сочные огурцы можно выращивать в мешках, и тогда они будут давать урожай даже за пределами сезона.

О том, как это правильно сделать, рассказывает издание "Флористик инфо". Этот метод позволяет продлить сезон плодоношения огурцов. Весной дает им возможность дать урожай раньше, а осенью – созревать на несколько недель дольше. Все потому, что в мешке почва будет прогреваться лучше.

Как выбрать сорт

Для выращивания в мешках лучше всего подходят огурцы ультраранних партенокарпических сортов. Их особенность состоит в том, что они могут формировать завязь без насекомых-опылителей. Приблизительно 45 дней таким огурцам нужно, чтобы поспеть, а сезон плодоношения у них длится примерно два месяца.

Как подготовить почву для огурцов в мешках

Мешки для выращивания огурцов на треть заполняют перегноем, предварительно обработав такой субстрат средством от медведки. Если этих насекомых не обезвредить, они уничтожат корневую систему огурцов. Правильно подобранный препарат справится даже с яйцами вредителя.

Как огурцы высаживают в мешках

В один мешок нужно помещать по 1-2 растения – не больше. На небольшую семью вполне достаточно будет 5 кустов огурцов.

Установите мешки с огурцами на подстилку из досок, а субстрат в них замульчуйте соломой. Это позволит сократить количество поливов – почва лучше будет удерживать воду.

Где держать огурцы в мешках

Осенью, когда начинает холодать, а световой день становится короче ночи, важно разместить мешки с огурцами на максимально освещенном солнцем участке.

В это время года солнце греет не так сильно, как летом, поэтому нужно найти для огурцов солнечный участок. На хорошо освещенном месте растения будут лучше развиваться и давать больше завязи.

Как ухаживать за такой грядкой

Чтобы растения развивались достаточно интенсивно, нужно раз в 10-14 дней вносить им слабую азотную подкормку. Она поможет им лучше формировать зеленоватую массу. Но важно не переусердствовать, ведь избыток азота может обжечь корневую систему растения. Чтобы не ошибиться, разбавляйте удобрение вдвое сильнее, чем по инструкции.

Когда плоды огурцов начнут наливаться, нужно подкормить растения калием. Для этого подойдет древесная зола. Перед каждым поливом в каждый мешок рассыпайте по 1 столовой ложке сухого вещества. Или можно сделать жидкое калийное удобрение, залив 1 кг золы 15 литрами воды. Хорошо все перемешайте и оставьте настаиваться в сутки. Получившуюся жидкость разведите водой в соотношении 1:20 и вносите по 1 литру удобрения на предварительно увлажненный субстрат.

При выращивании огурцов в мешках полив следует регулировать в соответствии с погодными условиями. Если погода сухая, добавляйте растению воду хоть каждый день. Важно не давать растению пересыхать, иначе плоды будут горчить. А от излишнего полива кусты могут начать загнивать.

Как формировать огурцы

Для выращивания в мешках осенью огурцы лучше высаживать в конце июля – начале августа. Если вы высадили огурцы рано, то усики на лозе лучше отрезать. В случае поздней посадки они вряд ли вырастут слишком большими.

При высадке ранней весной весной желательно формировать кусты в один стебель. А вот осенью эта процедура не нужна – из-за теплой погоды огурцов и так будет много. Просто пустите стебель виться по шпалерам, чтобы растение получало достаточно солнца. Если формировать кусты весной в два стебля, то урожай вы начнете снимать чуть позже, но он будет более щедрым.

Защита от похолодания

Выращивание огурцов в несезон предусматривает защиту растений от похолодания, которое может произойти в любой момент. Если температура становится для растения некомфортной, что видно по его состоянию, лучше обустроить парник. Например, накрыть кусты прозрачной пленкой, чтобы они не мерзли и получали достаточно солнца.

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