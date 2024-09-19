Зимуют в помещении: какие пряности можно выращивать весь год

Вы наверняка замечали, что сушеные пряные травы в блюдах и напитках не дают такого выразительного вкуса, как свежие. Но покупать каждый раз пучок свежей зелени себе на кухню может быть достаточно обременительно для бюджета.

Авторы издания Gardening Know How утверждают: нет необходимости уступать во вкусе и слишком сильно тратиться – большинство пряных трав можно выращивать у себя дома. Более того, они хорошо растут даже в условиях закрытого помещения. Вот какие растения вы можете посадить в горшок и использовать, просто сорвав со стебля у себя на кухне.

Розмарин

Розмарин прекрасно подходит к картофелю, супам и рагу. Чтобы вырастить его в домашних условиях, выбирайте почвенную смесь без торфа – она должна хорошо дренироваться. Не забудьте и о дренажных отверстиях в горшке. В общем, это ключевое требование для контейнера под любые травы. Такие растения не любят застоя влаги, поэтому давайте земле подсохнуть между поливами.

Мята

Эта ароматная трава, которая дает ощущение прохлады, отлично приживается и разрастается в любых условиях. К тому же неприхотлива к почве. Мяту можно вырастить даже в песке. Главное условие: растение должно получать достаточное количество влаги и не пересыхать глубоко. Поставьте горшок с мятой в солнечное место – она должна получать как можно больше света. И не забывайте пересаживать свой куст раз в несколько лет. Обрезка побегов для использования на кухне будет постоянно омолаживать мяту.

Тимьян

Тимьян считают королем средиземноморских трав. Он не вырастет очень большим и обладает неглубокой корневой системой, что делает его идеальным выбором для выращивания дома. Для тимьяна нужна почва, которая не очень сильно задерживает влагу, поэтому выбирайте смесь с добавлением песка. Растение хорошо переносит засуху, но поливы все же лучше не пропускать, если вы хотите получить оптимальный вкус. Весной его лучше подкармливать слабым раствором жидких удобрений.

Шалфей

Шалфей – весьма выносливое многолетнее травянистое растение. При более или менее теплой температуре он постоянно продуцирует новые листья. Горшок для него выбирайте не очень маленький – шалфей хорошо чувствует себя, когда может немного разростись. И не заливайте растение, ему не нравится постоянная сильная влажность. Для шалфея следует выбирать не очень тяжелую почву и добавить на дно горшка достаточное количество дренажа.

Орегано

Эта ароматная трава достаточно теплолюбива, то есть выращивать ее лучше в самом теплом помещении вашего дома. При этом она, что логично, не будет любить влажную почву, а значит, придется позаботиться о хорошем дренаже в горшке. Имейте в виду, что орегано может произрастать достаточно высоким, поэтому ему может понадобиться дополнительная опора.

Майоран

Эту траву хорошо добавлять к тушеным блюдам. И она вполне пригодна для выращивания в домашних условиях. Пока майоран прорастает и укореняется, следите за тем, чтобы земля под ним не пересыхала слишком сильно, затем можете давать ему время от времени просохнуть – он к таким условиям устойчив. Весной растение лучше прищипывать, чтобы контролировать его рост.

Лавр

Сухие лавровые листья – классическая специя в любой кухне. Но попытайтесь вырастить лавр дома, чтобы почувствовать, насколько лучше раскрывает вкус живая зелень растения. Лавр может разрастаться достаточно сильно и при этом быстро, поэтому ему понадобится большой горшок. К тому же стоять он должен в хорошо освещенном месте. Поддерживайте почву в контейнере с лавром умеренно влажной и не допускайте перемерзания растения. А вот собранные листья можно замораживать, чтобы сохранить их вкусовые свойства лучше.

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