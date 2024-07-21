Быстро портятся и даже становятся опасными: какие вещи нельзя хранить на чердаке

Собственный чердак – это очень удобное помещение, где можно хранить немало габаритных вещей и не загромождать ими жилую зону. Однако далеко не все предметы можно переносить наверх.

Причина в том, что пространство под крышей в летние месяцы нагревается очень сильно, а зимой здесь холоднее всего. К тому же уровень влажности там всегда несколько повышен. Поэтому развиваются плесень и грибок, а еще чердаки любят грызуны и другие домашние вредители. OBOZ.UA рассказывает, какие вещи могут сильно пострадать от такого хранения.

Восковые изделия, как свечи или карандаши

Воск, из которого состоят и свечи, и некоторые виды карандашей, начинает плавиться при высоких температурах. И после лета под крышей вы можете найти вместо запаса свеч просто кучу воска, потерявшего форму. Восковым изделиям лучше будет в кладовой.

Книги, журналы, альбомы, документы

Любимую детскую коллекцию журналов или старые документы и фотоальбомы ни в коем случае нельзя хранить на чердаке по нескольким причинам. Высокий уровень влажности может привести к быстрому появлению плесени на страницах. Также это отличные условия для чешуйницы, а это насекомое с радостью поживится вашей бумагой. Не брезгует оно и книжным клеем. На чердаке ваш архив испортится очень быстро.

Музыкальные инструменты

На каком бы музыкальном инструменте вы в своей жизни ни играли, его не нужно хранить на чердаке. Плесень может проникнуть внутрь них, подвергая риску ваше здоровье, особенно если это духовой инструмент. В то же время изделия из дерева, такие как гитары, деформируются при высокой температуре, а их корпуса, особенно с тканевой внутренней частью, становятся подвержены появлению плесени, грибка и насекомых. Музыкальные инструменты нуждаются в сухой и прохладной среде.

Ткань

На чердаке нежелательно хранить любые ткани, а натуральные (шерсть, лен, шелк, хлопок) и подавно. Эти материалы привлекают разнообразных вредителей от мышей до моли. А в присутствии влаги в натуральных волокнах поселяется плесень. Кожаная одежда или мебель могут начать трескаться и приобретать затхлый запах на чердаке. Также избегайте использования его для хранения лишних ковриков и постельного белья.

Праздничный и домашний декор

Пространство под крышей часто считают хорошим местом для хранения праздничных украшений. Их там легко найти, они не занимают жизненное пространство. Но при этом значительная часть декора состоит из таких материалов как ткань и бумага, поэтому для них лучше выбрать другое место. То же касается аксессуаров для дома, особенно картин, которые могут выцвести, заплесневеть или стать добычей вредителей.

Сувениры

Все, что незаменимо и, следовательно, бесценно для вас, также не стоит сносить на чердак. Речь идет как о сентиментальных сувенирах, семейных реликвиях или антиквариате, так и о воспоминаниях, зафиксированных в пленке. Колебания температуры и уровня влажности в помещении создают ненадежное место для хранения таких вещей.

Электроника и аккумуляторы

Длительное воздействие высоких температур может привести к необратимому повреждению электроники и выведению ее из строя. Также нагрев может сократить срок службы батарей или привести к их быстрой коррозии. А в самом худшем случае они могут даже взорваться. Поэтому исправную электронику храните дома, а вышедшую из строя правильно утилизируйте.

Токсичные или легковоспламеняющиеся вещества

Таким веществам в принципе нечего делать в жилых помещениях, но чердаки представляют особую опасность для их хранения. Химикаты могут испаряться в воздух и просачиваться в стены, системы вентиляции и отопления, проникать в комнаты и вызывать отравление. При вспышке остановить такой пожар будет очень непросто, ведь заметите вы его не сразу, а когда заметите, он уже слишком сильно распространится. Даже относительно безобидная краска в условиях чердака может стать причиной пожара. Или просто потерять свои свойства из-за нестабильных условий хранения.

Огнетушители

Если на вашем чердаке нечему вспыхивать, то и огнетушитель там хранить не стоит. Это оборудование не выдерживает температуру выше 50 градусов. А на пике зноя такие условия возникают на чердаке постоянно. В лучшем случае ваш огнетушитель просто выйдет из строя. В худшем – он может взорваться. Хотя это и редкость.

Тяжелые предметы

Заносить тяжелые предметы на чердак очень сложно. Выносить их оттуда может быть даже труднее. Потому просто не делайте этого. Тем более, что перегрузка может угрожать перекрытиям, особенно если они стары и уже не так надежны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от плесени в доме и не допустить ее возвращения.

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