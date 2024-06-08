Чем и когда следует подкармливать кукурузу: есть важные нюансы

Кукуруза – культура достаточно требовательная. Качественный урожай можно получить только на почве, обогащенной азотом и другими питательными элементами. Опытные огородники производят подкормку органикой и минеральными удобрениями еще перед посевами.

OBOZ.UA разбирался, как правильно выращивать кукурузу. Следует обратить внимание, что переизбыток минералов может оказаться более серьезной проблемой, чем их недостаток.

Когда подкормить кукурузу

Желая получить обильный урожай, огородники обычно не жалеют удобрений. Однако при чрезмерном содержании фосфора семена могут просто не взойти.

Следует помнить, что в отличие от большинства культур наращивание зеленой массы у кукурузы происходит в течение всего периода вегетации. Поэтому удобрения ей нужны с ранней весны и до осени. Азот нужно вносить перед образованием метелки, а калий – в начальный период вегетации.

Какие удобрения подойдут

Азотные подкормки нужны на дерновых и серых лесных почвах, а также на выщелаченных черноземах, а калийные – на супесчаных и торфяных почвах. Потребность в фосфоре возникает в начале развития – этот элемент способствует развитию корневой системы, качественному цветению и быстрому созреванию зерна.

Также пригодятся полезные микроэлементы: цинк, марганец, медь и бор. Бора и марганца часто не хватает на щелочных почвах, а кальция – на кислых. Цинковые удобрения способствуют усилению ферментативной активности.

Бор следует вносить в расчете по 20 г на квадратный метр. Можно также опрыскать посевы раствором марганца сульфата. Чтобы устранить потребность в цинке, следует взять 25% раствор сульфата цинка и 1% извести, чтобы избежать ожогов листьев.

Этапы подкормки

На первом этапе (приблизительно после появления 3-4 ростков) следует внести местные удобрения: навоз, птичий помет и т.д.

Вторую подкормку проводят перед появлением метелки. Можно использовать минеральные составляющие: аммиачную селитру, калийную соль, суперфосфат.

Иногда эффективным бывает внекорневое внесение растворов удобрений с использованием опрыскивателей. Специалисты говорят, что внекорневое насыщение мочевиной за две-три недели до начала образования метелки повышает содержание белка в стеблях и листьях.

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