Как избавиться от паутинного клеща на овощах: этот невидимый вредитель может уничтожить урожай

Паутинный клещ поражает огородные культуры и портит урожай. Иногда бывает непросто определить, атаковал ли клещ растение, или же листья желтеют из-за других болезней. Насекомые настолько мелкие, что увидеть их невооруженным глазом достаточно сложно.

Наличие паутинного клеща определяют по совокупности внешних конфигураций на растениях. OBOZ.UA разбирался, как избавиться от паутинного клеща.

Где появляется паутинный клещ

Паутинный клещ любит тепличные условия. Он часто появляется там, где всегда тепло и сухо. В дождливое лето этих вредителей на овощах почти не бывает, а засушливая жаркая погода идеальна для активного размножения клещей.

Паутинный клещ, прежде всего, атакует баклажаны, а также огурцы, может поселиться на перце, перейти на помидоры, если они растут по-соседству с баклажанами или огурцами.

Признаки поражения

Паутинный клещ снижает урожайность, замедляет рост и ослабляет общее состояние растения.

Определить, что овощи атаковал паутинный клещ можно по следующим признакам:

молодые листья становятся светлее в зоне основной прожилки;

появляется множество мелких светлых точек;

листья начинают желтеть;

растение становится хилым и слабым;

происходит замедление роста, сброс цветов;

отсутствие завязи.

Как избавиться от вредителей

Простейшей профилактикой станет полив сверху методом дождевания. Опрыскивайте растения теплой водой широкой лейкой со многими отверстиями. Делать это следует утром или вечером, чтобы от капель воды на листьях не остались ожоги. Однако есть нюансы: переувлажнение может привести к грибковым заболеваниям.

Для борьбы с паутинным клещом огородники рекомендуют безопасные биопрепараты – их можно использовать даже на стадии созревания урожая.

Выбирайте препараты, в составе которых есть вещество аверсектин С. Такие препараты контактно-кишечного действия воздействуют только на взрослых особей. Уже через 72 часа вещество полностью нейтрализуется и можно убирать урожай. Обработку можно повторить через неделю, когда появится новое поколение вредителей из яиц.

При массовом поражении можно использовать раствор фитоверма в концентрации 8–10 мл на 1 л. Имеются также меньшие концентрации – 2 и 4 мл.

После обработки фитовермом специалисты советуют сделать еще одно опрыскивание био-препаратом более длительного действия – битоксибациллином. Споры бактерий, входящие в состав средства, разрушают пищеварительную систему вредителей. При этом препарат безопасен для окружающей среды, людей и животных.

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