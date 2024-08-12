Чем и зачем подкармливать баклажаны на огороде в августе

Баклажаны – универсальные огородные культуры. Их можно жарить, запекать, мариновать – они придадут насыщенности и вкус любым блюдам. Однако это довольно требовательные овощи, поэтому нужно знать определенные нюансы выращивания.

В августе баклажанам нужна подкормка. OBOZ.UA разбирался, чем и зачем подкормить баклажаны в последний месяц лета.

Как вырастить вкусные баклажаны

Баклажаны любят тепло. В жаркую погоду завязи активно идут в рост, особенно если обеспечить правильный полив и подкормку.

Однако как только температура начинает немного снижаться, даже до, казалось бы, вполне комфортных + 23 ℃, а ночью опускается ниже 15 ℃, баклажаны замирают в росте.

В августе лучше добавить немного питательных веществ, чтобы получить как можно больше урожая. Даже в период плодоношения специалисты советуют продлить азотные подкормки, но обязательно совмещать их или чередовать с фосфорно-калийными.

Чем подкормить баклажаны

Органический настой из зелени улучшит рост и урожайность. Один литр настоя нужно разбавить в 10 литрах чистой воды. Органика богата азотом, поэтому через несколько дней следует добавить фосфорно-калийное удобрение.

Калийные подкормки стимулируют рост баклажанов и повышают урожайность. Растения можно полить древесной золой под корнем. Один стакан древесной золы нужно размешать в 10 литрах воды и настаивать сутки.

Гумат калия – натуральное удобрение улучшает рост завязей.

Одну столовую ложку минерального удобрения следует растворить в стакане горячей воды и добавить 10 литров чистой воды для полива. Поливать баклажаны нужно под корень из расчета не более 1 литра на одно растение.

Когда собирать плоды

Для быстрого роста завязей баклажанов есть одно любопытное правило. Важно не забывать о своевременном сборе плодов. Баклажаны следует собирать регулярно, чтобы плоды не перерастали и не началось формирование семян.

Первые плоды лучше снять раньше, чтобы поскорее начался процесс роста следующего этапа урожая.

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