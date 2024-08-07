Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году

Август – время, когда лето еще продолжается, но уже ощущается приближение осени. Огородники собирают плоды своего труда и кажется, что сезон садоводства завершен.

Однако на самом деле есть возможность успеть получить еще один урожай в этом сезоне. О том, какие культуры следует сажать в последний месяц лета, рассказал ТСН.

Зелень

Лук на перо

Лук на перо является одной из самых популярных зеленых культур для посева в августе. Она быстро растет и обеспечивает вас свежей, сочной зеленью, которая является отличным дополнением к салатам и другим блюдам.

Укроп

Укроп – это растение, которое опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели, чтобы всегда иметь свежий урожай. Она быстро растет и является незаменимым ингредиентом во многих блюдах.

Листовой салат

Листовой салат нуждается в регулярном поливе в жаркую погоду, но его выращивание в августе гарантирует вам свежую зелень до поздней осени. Салат быстро растет, что позволяет получить урожай за короткое время.

Шпинат

Шпинат можно высаживать каждые три недели. Также это растение является отличным источником витаминов и минералов, а его выращивание не требует больших усилий.

Петрушка

Петрушка успевает набраться сил до холодов и может снабдить вас свежей зеленью в течение осени.

Рукола

Рукола хорошо сходит и быстро созревает, что делает ее идеальной культурой для посева в августе.

Овощи

Редис

Редис лучше всего растет, когда посеян в начале августа. Она быстро созревает и снабдит вас хрустящими, сочными корнеплодами уже через несколько недель.

Огурцы

Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.

Капуста

Раннеспелые сорта капусты, такие как цветная, кольраби, белокочанная и брюссельская, отлично подходят для посева в августе. Они быстро созревают и могут быть собраны до наступления холодов.

Репа

Репу лучше сеять в первой половине августа, чтобы успеть получить большие корнеплоды к началу заморозков.

Горох

Горох, посеянный в начале августа, начинает созревать в конце сентября. Если не будет засухи, вы можете рассчитывать на сочный и вкусный урожай.

Спаржевая фасоль

Спаржевая фасоль имеет короткий период вегетации, поэтому ее можно выращивать в августе и получить еще один урожай до наступления холодов.

Свекла и морковь

Свекла и морковь также могут быть посеяны повторно в августе. Тогда у вас будут свежие и домашние корнеплоды в период холодов.

Цветы

Китайская гвоздика

Китайская гвоздика с большими цветами и крепким стеблем прекрасно растет в августе и может украсить ваш цветник в течение осени.

Флоксы

Двухлетние флоксы хорошо растут в цветнике, на альпийской горке или в саду. Они добавляют цвета и красоты вашему саду к концу сезона.

Мальвы

Мальвы – это высокие растения, которые нужно подвязывать. Они хорошо растут вдоль стен, заборов и заборов, добавляя красоты вашему саду.

Садовая ромашка

Садовая ромашка неприхотлива и может быть посажена и пересажена в августе. Она украсит ваш сад своими яркими белыми цветами.

Дельфиниум

Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах. Растение засухоустойчивое и не любит сырость и застаивание воды.

Рудбекия

Многолетнюю рудбекию следует высаживать в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.

Маргаритки

Маргаритки могут повторно цвести осенью. Посеянные в июне, цветы в начале августа образуют прочные кустики рассады, которые можно пересаживать на постоянное место.

Клематисы

Если на участке растут взрослые клематисы, их кусты можно поделить в августе для получения новых растений.

Пионы

Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. Это также касается других многолетников, таких как ирисы, лилии, ландыши и примулы.

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