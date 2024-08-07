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Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году

Анна Онищенко
Rest
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Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году

Август – время, когда лето еще продолжается, но уже ощущается приближение осени. Огородники собирают плоды своего труда и кажется, что сезон садоводства завершен.

Однако на самом деле есть возможность успеть получить еще один урожай в этом сезоне. О том, какие культуры следует сажать в последний месяц лета, рассказал ТСН.

Зелень

  • Лук на перо

Лук на перо является одной из самых популярных зеленых культур для посева в августе. Она быстро растет и обеспечивает вас свежей, сочной зеленью, которая является отличным дополнением к салатам и другим блюдам.

  • Укроп

Укроп – это растение, которое опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели, чтобы всегда иметь свежий урожай. Она быстро растет и является незаменимым ингредиентом во многих блюдах.

  • Листовой салат

Листовой салат нуждается в регулярном поливе в жаркую погоду, но его выращивание в августе гарантирует вам свежую зелень до поздней осени. Салат быстро растет, что позволяет получить урожай за короткое время.

  • Шпинат

Шпинат можно высаживать каждые три недели. Также это растение является отличным источником витаминов и минералов, а его выращивание не требует больших усилий.

  • Петрушка

Петрушка успевает набраться сил до холодов и может снабдить вас свежей зеленью в течение осени.

  • Рукола

Рукола хорошо сходит и быстро созревает, что делает ее идеальной культурой для посева в августе.

Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году

Овощи

  • Редис

Редис лучше всего растет, когда посеян в начале августа. Она быстро созревает и снабдит вас хрустящими, сочными корнеплодами уже через несколько недель.

  • Огурцы

Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.

  • Капуста

Раннеспелые сорта капусты, такие как цветная, кольраби, белокочанная и брюссельская, отлично подходят для посева в августе. Они быстро созревают и могут быть собраны до наступления холодов.

  • Репа

Репу лучше сеять в первой половине августа, чтобы успеть получить большие корнеплоды к началу заморозков.

  • Горох

Горох, посеянный в начале августа, начинает созревать в конце сентября. Если не будет засухи, вы можете рассчитывать на сочный и вкусный урожай.

  • Спаржевая фасоль

Спаржевая фасоль имеет короткий период вегетации, поэтому ее можно выращивать в августе и получить еще один урожай до наступления холодов.

  • Свекла и морковь

Свекла и морковь также могут быть посеяны повторно в августе. Тогда у вас будут свежие и домашние корнеплоды в период холодов.

Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году

Цветы

  • Китайская гвоздика

Китайская гвоздика с большими цветами и крепким стеблем прекрасно растет в августе и может украсить ваш цветник в течение осени.

  • Флоксы

Двухлетние флоксы хорошо растут в цветнике, на альпийской горке или в саду. Они добавляют цвета и красоты вашему саду к концу сезона.

  • Мальвы

Мальвы – это высокие растения, которые нужно подвязывать. Они хорошо растут вдоль стен, заборов и заборов, добавляя красоты вашему саду.

  • Садовая ромашка

Садовая ромашка неприхотлива и может быть посажена и пересажена в августе. Она украсит ваш сад своими яркими белыми цветами.

  • Дельфиниум

Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах. Растение засухоустойчивое и не любит сырость и застаивание воды.

  • Рудбекия

Многолетнюю рудбекию следует высаживать в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.

  • Маргаритки

Маргаритки могут повторно цвести осенью. Посеянные в июне, цветы в начале августа образуют прочные кустики рассады, которые можно пересаживать на постоянное место.

  • Клематисы

Если на участке растут взрослые клематисы, их кусты можно поделить в августе для получения новых растений.

  • Пионы

Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. Это также касается других многолетников, таких как ирисы, лилии, ландыши и примулы.

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