Что посадить в августе, чтобы еще получить урожай в этом году
Август – время, когда лето еще продолжается, но уже ощущается приближение осени. Огородники собирают плоды своего труда и кажется, что сезон садоводства завершен.
Однако на самом деле есть возможность успеть получить еще один урожай в этом сезоне. О том, какие культуры следует сажать в последний месяц лета, рассказал ТСН.
Зелень
- Лук на перо
Лук на перо является одной из самых популярных зеленых культур для посева в августе. Она быстро растет и обеспечивает вас свежей, сочной зеленью, которая является отличным дополнением к салатам и другим блюдам.
- Укроп
Укроп – это растение, которое опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели, чтобы всегда иметь свежий урожай. Она быстро растет и является незаменимым ингредиентом во многих блюдах.
- Листовой салат
Листовой салат нуждается в регулярном поливе в жаркую погоду, но его выращивание в августе гарантирует вам свежую зелень до поздней осени. Салат быстро растет, что позволяет получить урожай за короткое время.
- Шпинат
Шпинат можно высаживать каждые три недели. Также это растение является отличным источником витаминов и минералов, а его выращивание не требует больших усилий.
- Петрушка
Петрушка успевает набраться сил до холодов и может снабдить вас свежей зеленью в течение осени.
- Рукола
Рукола хорошо сходит и быстро созревает, что делает ее идеальной культурой для посева в августе.
Овощи
- Редис
Редис лучше всего растет, когда посеян в начале августа. Она быстро созревает и снабдит вас хрустящими, сочными корнеплодами уже через несколько недель.
- Огурцы
Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.
- Капуста
Раннеспелые сорта капусты, такие как цветная, кольраби, белокочанная и брюссельская, отлично подходят для посева в августе. Они быстро созревают и могут быть собраны до наступления холодов.
- Репа
Репу лучше сеять в первой половине августа, чтобы успеть получить большие корнеплоды к началу заморозков.
- Горох
Горох, посеянный в начале августа, начинает созревать в конце сентября. Если не будет засухи, вы можете рассчитывать на сочный и вкусный урожай.
- Спаржевая фасоль
Спаржевая фасоль имеет короткий период вегетации, поэтому ее можно выращивать в августе и получить еще один урожай до наступления холодов.
- Свекла и морковь
Свекла и морковь также могут быть посеяны повторно в августе. Тогда у вас будут свежие и домашние корнеплоды в период холодов.
Цветы
- Китайская гвоздика
Китайская гвоздика с большими цветами и крепким стеблем прекрасно растет в августе и может украсить ваш цветник в течение осени.
- Флоксы
Двухлетние флоксы хорошо растут в цветнике, на альпийской горке или в саду. Они добавляют цвета и красоты вашему саду к концу сезона.
- Мальвы
Мальвы – это высокие растения, которые нужно подвязывать. Они хорошо растут вдоль стен, заборов и заборов, добавляя красоты вашему саду.
- Садовая ромашка
Садовая ромашка неприхотлива и может быть посажена и пересажена в августе. Она украсит ваш сад своими яркими белыми цветами.
- Дельфиниум
Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах. Растение засухоустойчивое и не любит сырость и застаивание воды.
- Рудбекия
Многолетнюю рудбекию следует высаживать в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.
- Маргаритки
Маргаритки могут повторно цвести осенью. Посеянные в июне, цветы в начале августа образуют прочные кустики рассады, которые можно пересаживать на постоянное место.
- Клематисы
Если на участке растут взрослые клематисы, их кусты можно поделить в августе для получения новых растений.
- Пионы
Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. Это также касается других многолетников, таких как ирисы, лилии, ландыши и примулы.
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