Чем мыть посуду на даче: экологичные способы

Часто на даче мы имеем отличный сад и собственный огород, но не имеем определенных привычных условий, как канализация или септик. Поэтому нередко приходится придумывать разнообразные бытовые лайфхаки для разных ситуаций, например, искать экологичные способы помыть посуду.

На самом деле, опытные дачники придумали немало средств, которые помогут держать тарелки и чашки в чистоте. OBOZ.UA собрал главные рецепты, которые пригодятся вам и не нанесут вреда окружающей среде.

Пищевая сода

Легкая абразивность и способность растворять жир делают соду идеальным средством для мытья посуды на даче. Ее можно насыпать прямо на губку, а можно растворять в воде и замачивать в этом растворе тарелки или даже кастрюли. Однако, если вы используете посуду с антипригарным покрытием, лучше выбрать другое средство, которое не поцарапает защитный слой.

Сода с горчичным порошком

Горчичный порошок справляется с жиром и белковыми отложениями даже лучше, чем сода, поэтому отлично усилит ее очищающее действие. Смешайте обе субстанции в равных пропорциях и используйте для мытья посуды, нанося смесь на губку. Однако имейте в виду, что мыть посуду этой смесью лучше в перчатках – она будет очень сильно сушить кожу.

Уксус

С умеренно загрязненной посудой хорошо справится белый уксус. Разведите в литре воды от столовой ложки до 200 мл уксуса – в зависимости от того, что вы моете. Для чашек и стаканов нужно меньше средства, для тарелок и приборов – больше. В этом растворе можно замочить все предметы, нуждающиеся в чистке, затем потереть их губкой и хорошо ополоснуть, чтобы убрать запах.

Хозяйственное мыло

Это средство состоит в большей степени из натуральных ингредиентов, поэтому будет достаточно экологичным. Натрите часть бруска и разведите в воде до гелеобразной консистенции, чтобы получить удобное моющее средство. Но не делайте сразу много – смесь может испортиться. Также можно приобрести готовое жидкое хозяйственное мыло.

Самодельная жидкость для мытья посуды

Чтобы изготовить удобный в использовании гель для посуды, вам понадобятся следующие ингредиенты:

вода – 0,5 л;

хозяйственное мыло – 1/8 бруска или 4 столовые ложки;

жидкий глицерин – 5 чайных ложек;

медицинский спирт – 4 столовые ложки.

Если вы взяли сухое мыло для приготовления средства, то размельчите его и разведите на водяной бане до гелевой консистенции. Жидкое средство используйте в готовом виде. Затем тщательно смешайте все ингредиенты и перелейте в бутылку с дозатором. Средство готово. Если хотите ароматизировать жидкость, добавьте в нее столовую ложку спиртовой настойки календулы. Эфирные масла в эту смесь добавлять не следует.

Паста для чистки посуды

Если вам удобнее использовать пастообразные субстанции для посуды на даче, вы можете изготовить практически аналогичное по составу средство. Для него понадобятся:

горячая вода – 0,5 стакана;

хозяйственное мыло – половина бруска;

пищевая сода – 6 столовых ложек.

Размельчите хозяйственное мыло и распустите на водяной бане, постепенно добавляя воду. Или просто залейте горячей водой (не крутым кипятком) и оставьте настаиваться, время от времени помешивая. Когда мыло полностью раствориться, добавьте в него соду и хорошенько взбейте все венчиком или миксером. Должна образоваться густая паста, которую удобно хранить в контейнере с крышкой и использовать при необходимости.

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